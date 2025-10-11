Slušaj vest

U svojoj nedavno objavljenoj autobiografiji Mihtarijan je otkrio da se legendarni Portugalac užasno ponašao prema njemu.

Nakon sjajne sezone u Borusiji iz Dortmunda Mihtarijan je 2016. godine prešao u Mančester Junajted za 34 miliona evra. Murinjo, koji je tada predvodio tim sa Old Traforda, imao je velika očekivanja, ali momak iz Jermenije nije bio ni bleda senka igrača koji je oduševljavao Evropu partijama u dresu "Milionera".

Murinjo je želeo da ga se reši po svaku cenu, a Mihtarijan nije želeo da se odrekne bogatog ugovora, pa je napetost među njima konstatnto rasla.

"Rekao sam mu da me stalno kritikuje već godinu i po, otkad sam došao. Murinjo je rekao da sam "đubre", a ja sam bio zapanjen. 'Ti si đubre, ogromno đubre. Odlazi. Ne želim da te vidim više' govorio je".

"Tokom treninga nije razgovaro sa mnom, vladala je tišina među nama, ali savko poslepodne mije slao poruke na "WhatsApp" - 'Miki, molim te idi'. Situacija je postala apsurdna. Svaki put sam isto odgovarao: Otićiću kada nađem dobru ekipu", otkriva Mihtarijan.

Na kraju je došlo do razmene sa Arsenalom i Mihtarijan se priključio ekipi Arsena Vengera, a Murinjo je uspeo da dovede svoju veliku želju Aleksisa Sančeza.

