Kapiten francuske fudbalske reprezentacije Kilijan Mbape povukao se iz sastava za kvalifikacioni meč za Svetsko prvenstvo 2026. protiv Islanda zbog povrede desnog zgloba koju je zaradio tokom utakmice protiv Azerbejdžana, saopštio je Fudbalski savez Francuske (FFF).

Francuska je u petak pobedila Azerbejdžan 3:0 u meču grupe D kvalifikacija za SP 2026, a Mbape se povredio u 83. minutu.

"Po povratku reprezentacije u Klerfonten Mbape je razgovarao sa selektorom Didijeom Dešanom. Mbape neće moći da igra protiv Islanda. Dešan je potvrdio je njegovo povlačenje. Mbape se vratio u svoj klub i neće biti zamenjen u sastavu“, navedeno je u saopštenju FFF-a.

  Utakmica između Islanda i Francuske biće odigrana u ponedeljak u Rejkjaviku od 20.45 časova.