Duel Srbije i Albanije u okviru kvalifikacija za odlazak na Svetsko prvenstvo privlači veliku pažnju.

Meč visokog rizika dat je od strane UEFA u ruke sudiji Ištvanu Kovaču.

Iako bi po imenu možda naveo mnoge na drugi zaključak, Ištvan je sudija iz Rumunije.

Radi se o veoma iskusnom sudiji, koji je ove godine sudio finale Lige šampiona između Pari Sen Žermena i Intera.

Do finala Lige šampiona je stigao postepeno. Sudio je 2022. godine finale Lige konferencije Roma - Fejnord, a 2024. godine finale Lige Evrope Atalanta - Bajer Leverkuzen.

Navijačima Srbije je dobro poznat. Prošle godine na Evropskom prvenstvu u Nemačkoj je sudio meč Srbija - Slovenija.

Iako se čini da ima besprekornu karijeru, ipak nije tako. Rumun je 2018. godine bio u centru skandala posle utakmice Lige nacija između Švedske i Turske.

Šveđani su dobili golom Andreasa Grankvista iz penala u 71. minutu, a izjava njegovog saigrača Markusa Berga posle meča digla je veliku prašinu.

- Na poluvremenu sam otišao kod sudije kako bih mu se požalio zašto nam nije dosudio penal nakon prekršaja na meni. Rekao mi je: "Pogledaću situaciju opet u svlačionici. Ako sam pogrešio, daću vam dva penala u drugom poluvremenu" - rekao je Berg tada.

Nadamo se da će Ištvan Kovač profesionalno odraditi posao u Leskovcu.