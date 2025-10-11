Slušaj vest

Fudbaleri Srbije izgubili su od Albanije u meču kvalifikacija za Svetsko prvenstvo 2026. godine.

U našoj grupi u vođstvu je Engleska sa 15 bodova, Albanija je druga sa 11 bodova i utakmicom više od Srbije, koja ima sedam bodova.

Ovo su ocene Orlova posle poraza od Albanije.

Đorđe Petrović 6,5

Nije imao puno posla u prvom poluvremenu, a kod gola koji je Srbija primila u 46. minutu jednostavno nije mogao bolje da reaguje. U nastavku je bilo posla i za njega, dobro ga je obavio, posebno u poslednjim trenucima, kada je "skinuo" situaciju "1 na 1".

Veljko Milosavljević 5

Predstavlja Milosavljević budućnost srpskog fudbala, u to nema sumnje. Nažalost, ovo je bila pogrešna utakmica za njegov debi. Nije bilo lako osamnaestogodišnjaku. Imao je vatreno krštenje u seniorskoj reprezentaciji i, nakon solidnih uvodnih minuta utakmice pokazivao je znakove nesigurnosti. Istina, igrao je u drugačijem sistemu od onoga na šta je navikao. Očekivano, imao je znatno manje ofanzivnih zadataka u odnosu na Pavlovića koji je igrao "levog štopera". Potpuno nepotrebno je u 46. minutu napravio faul daleko od gola našeg tima, pored aut linije. Srbija je nakon tog prekida primila gol.

Miloš Veljković 5

Najiskusniji od trojice štopera, imao je zadatak i da pokaže da je to tako. Morao je da bude čvrst i da reaguje, često u vazduhu, na duge lopte rivala. Najčešće je kao senka pratio Reja Manaja, po potrebi i duboko na protivničku polovinu. Nažalost, nije bio u uz Manaja u 46. minutu. Bio je pored Đimšitija i očajno je reagovao. Završio je na podu, a kapiten Albanije je loptu vratio prema Manaju koji ju je volej udarcem zakucao u mrežu našeg gola.

Strahinja Pavlović 5,5

Podigao je publiku na noge, njemu karakterističnim prodorom u 19. minutu kada je protutnjao po levoj strani sa loptom, izbacivši pritom iz igre nekoliko protivničkih igrača. Bio je važan akter u nekoliko napada našeg tima koji su bili, ili su mogli da budu opasni. Bilo je i grešaka u predaji lopte, posebno u drugom poluvremenu. Preuzeo je kapitensku traku nakon izlaska Mitrovića. Generalno gledano, navikli smo na bolje i od Pavlovića.

Andrija Živković (od 63. minuta Stefan Mitrović) 5,5

Verovatno najkonstantniji srpski fudbaler kada je reč o formi u dresu reprezentacije u poslednjem periodu. Ovaj put nismo videli puno od Živkovića. Primetno češće su opasni napadi Srbije bili preko leve strane terena, suprotnoj od Andrijine. On je u više situacija video ispred sebe prostor koji njegovi saigrači nisu, pa se ljutio jer od njih nije dobio loptu. Pokazao da je spreman za borbu kada je ušao u svađu i guranje sa protivničkim igračima.

Aleksandar Stanković 6 (od 84. Stanković)

Prvi poziv u nacionalni tim i odmah debi i to u startnih 11 u ovakvoj utakmici. Hrabar je bio i već u prvom poluvremenu imao nekoliko dobrih poteza. Kako je tekla utakmica njegov uticaj na organizaciju napada je bio sve slabiji, verovatno i razumljivo s obzirom na to da je mlad i da je debitovao u fizički izuzetno zahtevnoj utakmici.

Nemanja Maksimović 5,5 (od 75. Zukić)

Mnogo trčanja, kao i uvek od njega. Srce je uvek na mestu kada nosi dres reprezentacije. Možda mu i zbog toga selektor toliko veruje. Nekada se čini da to što dobijamo od Nemanje nije dovoljno...

Filip Kostić 5,5

Znao je nekada da, kao na traci, ređa opasne centaršuteve sa leve strane. Ovaj put toga nije bilo, možda i zbog načina na koji Srbija igra i činjenice da najopasnijeg igrača često nema u kaznenom prostoru. Srbija je češće napadala po njegovoj strani, nakon jednog ubacivanja lopte u šesnaesterac Vlahović je imao dobru situaciju, ali je šutirao posle gola.

Lazar Samardžić 5,5 (od 75. minuta Kostov)

Rekao je selektor da od Samardžića očekuje više u odnosu na ono što je u prošlosti pružao u dresu reprezentacije. Pitanje je da li je Piksi baš na ovoj utakmici dobio ono što je želeo... Jeste bilo dobrih stvari od Lazara. Učestvovao je u igri, puno se kretao, a u 30. minutu zajedno sa Kostićem kreirao najbolju šansu Srbije u prvom poluvremenu, možda i na utakmici.

Dušan Vlahović 6

Malo vremena mu je bilo potrebno da pokaže da spada među one igrače koji bez puno razmišljanja ulazi u jak duel. Odličan je bio u 26. minutu kada je posle prijema izbacio čuvara iz igre i šutirao sa distance, namučio je golmana Strakošu. Još je opasniji bio u 30. minutu kada je posle centaršuta Kostića loptu poslao pored gola. Ozbiljna je situacija bila i u 62. minutu, kada je izbacio pdefanzivce iz igre i loptu poslao preko gola. Srbija nije imala velike šanse na ovoj utakmici, opisane situacije u kojima se našao Vlahović bile su najbolje od našeg tima, a centarfor nije postigao gol...



Aleksandar Mitrović (od 63. minuta Jović) 5,5

Kao i kod Vlahovića, neke stvari su od starta bile jasne - naš kapiten je ponovo imao važnu ulogu u organizaciji napada. Prilazio je po loptu, izvlačio se na stranu kada je bilo potrebno... Kao i uvek kada je reč o igri koju forsira selektor Stojković to je donelo određene dobro stvari, ali u pojedinim situacijama oduzelo ono što je verovatno najjače oružje našeg rekordera - igra i čekanje lopte u kaznenom prostoru. Kod pogotka Manaja u 46. minutu bio jedan od onih koji je zakasnio u blok. Izgubio je dosta snage, dobrim delom zbog načina na koji ga selektor koristi, a nije ni bio u potpunosti spreman i zbog toga je izmenjen u 63. minutu.



Stefan Mitrović (od 63. minuta) 6

Nije ga bilo previše u igri od trenutka kada je ušao na teren. Nekoliko centaršuteva koje je uputio nisu bili dobri.

Luka Jović (od 63. minuta) 6

Odlično reagovao ispred našeg gola i nakon kornera otklonio opasnost. Nije dobio priliku da zapreti Albancima, osim dva udarca sa distance.

Dejan Zukić (od 75. minuta)

Još jedan igrač koji nema iskustva u dresu reprezentacije... Nismo videli puno od njega.

Vasilije Kostov (od 75. minuta)

Napunio je ove godine tek 17 godina, pa i za njega može da se kaže da nije imao sreću da debituje baš na ovakvoj utakmici. Našao se u dobroj situaciji nekoliko minuta nakon ulaska na teren, ali je loše zahvatio loptu prilikom šuta nakon povratnog dodavanja od Vlahovića.

Andrej Ilić (od 84. minuta)

Premalo vremena na terenu za komentar ili ocenu.

Dragan Stojković 4

Nije odstupao od svojih ideja i svog sistema. Pružio je šansu mladim fudbalerima i, verovatno pogrešio u tome, ali i u mnogo čemu drugom. Verovao je u pobedu i očekivao je da će njegov tim upisati tri boda, ali je bio daleko od toga. Možda je vreme da, ako ostane na poziciji selektora, između ostalog, razmisli o načinu na koji koristi Vlahovića i Mitrovića... Srbija je pala onda kada je morala da bude najjača i najbolja, a naš selektor je tokom drugog poluvremena često bio daleko od aut linije, odnosno od onoga gde mu je i mesto, kao da je i sam prestao da veruje u preokret svog tima. Posle zvižduka na Marakani, publika je i u Leskovcu rekla šta želi. U završnici meča glasno i jasno se čulo "Piksi odlazi", a nama ostaje da vidimo da li će možda selektor prihvatiti odgovornost, ili će probati da smisli izgovore i dokaze da je Srbija danas bila bolji tim i da je zaslužila više od onoga što je dobila.

