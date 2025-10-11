ANDORA POSLALA MOĆNU PORUKU SRBIJI: Pred meč sa Piksijevim Orlovima šokirala Letoniju!
Prva utakmica današnjeg programa u evropskim kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo u fudbalu odigrana je u Rigi.
Utakmica je odigrana u sklopu grupe K, u kojoj je i Srbija, a Letonija i Andora su remizirale rezultatom 2:2.
Andora je tako osvojila prvi bod u ovoj grupi, a Letonija ostala i bez teoretske šanse za drugo mesto i učešće u baražu.
Direktnu borbu za baraž će u ovoj grupi večeras od 20.45 sati u Leskovcu voditi Srbija i Albanija, dok će direktno na Mundijal sa prvog mesta prema svemu sudeći ići Engleska.
San Nikolas je u 33. minutu pogodio za 0:1 i najavio iznenađenje gostiju. Domaći su preokrenuli preko Zelenkovsa u 41. i Gutkovskisa iz penala u 55. minutu, ali je veliki bod nejakoj Andori doneo Oliveira u 78. minutu.
Andora će u utorak od 20.45 sati dočekati Srbiju, a ovo je jasno upozorenje Piksijevim Orlovima da ne smeju olako da shvate ovaj meč.