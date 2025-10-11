Slušaj vest

Fudbalska reprezentacija Srbije dočekuje Albaniju od 20.45 časova u Leskovcu, u okviru kvalifikacija za Svetsko prvenstvo 2026.

Srbija bi pobedom napravila veliki korak ka drugom mestu koje vodi u baraž.

Prva međusobna utakmica ove dve reprezentacije završena je u Tirani bez golova.

Na jednoj strani je briljirao Đorđe Petrović, koji je skinuo i penal Reju Manaju, a na drugoj strani Tomas Strakoša koji je imao nekoliko sjajnih odbrana.

No, jedan potez Strakoše izazvao je posebnu pažnju. U jednom momentu je pokazivao tri prsta, naravno, kao sled događaja na terenu, ali je ljubiteljima fudbala ostao upečatljiv detalj kada se prekrstio tri puta tokom meča onako kako to rade pravoslavci.

Možda će mnoge začuditi, ali dobar deo Albanaca su pravoslavne vere, baš kao Strakoša. Prema podacima koji su dostupni, u zemlji koja ima oko 2.7 miliona stanovnika deseti deo njih su pravoslavne vere.

Zanimljivo je, između ostalog, i da su dvojica sinova premiera Albanije Edija Rame pravoslavne veroispovesti, a priča se i da su kršteni pod Ostrogom.

Inače, 30-godišnji golman Albanije je rođen u Atini, gde trenutno brani za AEK.