MAKEDONCI KORAČAJU KA MUNDIJALU: Komšije i dalje neporažene- blizu istorisjkog uspeha...
Fudbaleri Severne Makedonije i nakon šeste utakmice u kvalifikacijama za Mundijal ne znaju za poraz.
Makedonci su pregrmeli najteže gostovanje, odigravši nerešeno bez golova protiv Belgije
Ni u prvom meču u Skoplju nije bilo pobednika tada je bilo 1:1.
Drugi put su izvukli remi protiv favorizovanih Belgijanaca i ostavili ih, za sada, iza sebe na tabeli. Doduše, uz meč više, ali sa solidnom šansom da se zadrže na liderskoj poziciji do samog kraja.
Za taj rezultat, koji bi, bez ikakve dileme, bio najveći u istoriji Severne Makeonije, potrebne su obe pobede do kraja kvalifikacija - protiv Kazahstana u Skoplju i Velsa na strani i da Belgija ne pobedi sve tri utakmice do kraja.
Pita se i Vels koji ima 11 bodova iz pet mečeva.
