Fudbaleri Severne Makedonije i nakon šeste utakmice u kvalifikacijama za Mundijal ne znaju za poraz.

Makedonci su pregrmeli najteže gostovanje, odigravši nerešeno bez golova protiv Belgije

Ni u prvom meču u Skoplju nije bilo pobednika tada je bilo 1:1.

Belgija - Severna Makedonija Foto: Printskrin

Drugi put su izvukli remi protiv favorizovanih Belgijanaca i ostavili ih, za sada, iza sebe na tabeli. Doduše, uz meč više, ali sa solidnom šansom da se zadrže na liderskoj poziciji do samog kraja.

Belgija - Severna Makedonija Foto: VIRGINIE LEFOUR / Belga Press / Profimedia

Za taj rezultat, koji bi, bez ikakve dileme, bio najveći u istoriji Severne Makeonije, potrebne su obe pobede do kraja kvalifikacija - protiv Kazahstana u Skoplju i Velsa na strani i da Belgija ne pobedi sve tri utakmice do kraja.

Pita se i Vels koji ima 11 bodova iz pet mečeva.

