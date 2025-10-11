Slušaj vest

Srbija je na svom terenu u Leskovcu poražena od Albanije 0:1, u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo.

"Ovo je najteži momenat u mojoj reprezentativnoj karijeri. Teški dani za srpski fudbal", izjavio je Mitrović.

"Utakmica je bila "divlja", tvrda, ne lepa za gledanje. Izvinjavam se naciji, ni ja nisam odigrao najbolju utakmicu. Imali smo posed, ali ništa nismo iskreirali", dodao je on.

Mitrović je rekao i da je u igri naše selekcije najviše "nedostajala kreativnost" i "završni pas".

"Ovo je velika lekcija za sve nas i za mlade igrače koji su ovde sada prvi put, došli su kad je teško, ali oni su budućnost i treba da zapamtimo svi ovaj osećaj i bol. Za dva dana nas čeka utakmica protiv Andore, moramo da nastavimo dalje", rekao je Mitrović.

"Teren je bio težak, ali moramo svi da se okrenemo dalje i pokušamo da se oporavimo što pre kako bismo uspešno završili ove kvalifikacije, ali ništa više ne zavisi od nas", zaključio je Miitrović.

