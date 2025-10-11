Slušaj vest

Oko stadiona "Dubočica" primetan je povećan broj Žandarmerije, dok se na ulicama na svakom koraku nalazi policija.

Meč Srbije i Albanije važi za jedan od onih visokog rizika, te srpske bezbednosne snage ništa ne prepuštaju slučaju.

Fudbaleri oba tima su pod pratnjom stigle na stadion, gde će od 20.45 časova odigrati meč kvalifikacija za Mundijal 2026.

Pogledjate kako su srpski fudbaleri stigli na stadion:

Dolazak fudbalera na meč Srbija - Albanija Izvor: Kurir

 A evo kako su stigli albanski fudbaleri:

Fudbaleri Albanije stigli na stadion "Dubočica" Izvor: Kurir

Atmosfera Srbija - Albanija Foto: Kurir Sport

