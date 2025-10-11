Uoči meča Srbije i Albanije u Leskovcu na terenu je veliki broj policije.
NAPETO U LESKOVCU - ŽANDARMERIJA OKUPIRALA GRAD: Veliki broj pripadnika policije na ulicama - fudbaleri stigli na stadion
Oko stadiona "Dubočica" primetan je povećan broj Žandarmerije, dok se na ulicama na svakom koraku nalazi policija.
Meč Srbije i Albanije važi za jedan od onih visokog rizika, te srpske bezbednosne snage ništa ne prepuštaju slučaju.
Fudbaleri oba tima su pod pratnjom stigle na stadion, gde će od 20.45 časova odigrati meč kvalifikacija za Mundijal 2026.
Pogledjate kako su srpski fudbaleri stigli na stadion:
A evo kako su stigli albanski fudbaleri:
Atmosfera Srbija - Albanija Foto: Kurir Sport
