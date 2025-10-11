Slušaj vest

Fudbaleri Norveške savladali su Izrael rezultatom 5:0 u utakmici grupe I kvalifikacija za Svetsko prvenstvo 2026.

Norvešku je do pobede vodio fantastični Erling Haland koji je postigao čak tri gola na ovom meču.

Haland je bio strelac u u 27, 63. i 72. minutu, a zanimljivo je da je prethodno promašio penal na startu utakmice u 6. minutu.

Izrael je, da zlo po njih bude veće, postigao i dva autogola na ovom meču, strelci su bili Kalali u 18. i Našmijas u 28. minutu za potpuni debakl.

Norvežani igraju fantastično u ovim kvalifikacijama, zabeležili su svih šest pobeda uz impresivnu gol-razliku 29:3.

U slučaju da u narednom meču savladaju Estoniju na svom terenu faktički će kolo pre kraja obezbediti plasman na Mundijal ispred Italije, kojoj gostuju u poslednjem kolu.

U istom terminu, Mađarska je savladala Jermeniju - 2:0.

Odlučujući pogodak delo je Lukača u 56. minutu posle sjajnog pasa Bole, napadač Puškaš Akademije je rutinski rešio zicer i doneo prednost severnim komšijama.

Tačku na pobedu stavio je Gruber u 94. minutu. Stigla je lopta do njega posle odbitka od jednog igrača Jermenije i bez problema je pogodio mrežu

