Slušaj vest

Fudbalska reprezentacija Srbije dočekuje Albaniju od 20.45 časova u Leskovcu.

Atmosfera Srbija - Albanija Foto: Kurir Sport

 U pitanju je utakmica Grupe K kvalifikacija za Svetsko prvenstvo.

Navijačima Albanije je zabranjen ulaz na stadionu Dubočica, pošto je UEFA međusobne duele označila visokorizičnim.

Međutim, navijači Albanije su počeli da se okupljaju ispred stadiona "Er Albanija" u Tirani, gde će na velikom video-bimu pratiti prenos.

profimedia-1008390237.jpg
Žandarmerija
profimedia-0993683316.jpg
Utakmica Albanija Srbija.jpg
profimedia0883507053latar-i-veljko.jpg

"NAŠA REPREZENTACIJA JE DALEKO KVALITETNIJA OD ALBANSKE!" Rastu tenzije pred večerašnju utakmicu: Pokušava se okolna destabilizacija Izvor: Kurir televizija