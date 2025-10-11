Navijačima Albanije je zabranjen ulaz na stadionu Dubočica u Leskovcu
Fudbal
KURIR NA LICU MESTA! UZAVRELA ATMOSFERA: Albanski navijači se okupljaju centru grada pred meč Srbija - Albanija
Fudbalska reprezentacija Srbije dočekuje Albaniju od 20.45 časova u Leskovcu.
Atmosfera Srbija - Albanija Foto: Kurir Sport
U pitanju je utakmica Grupe K kvalifikacija za Svetsko prvenstvo.
Navijačima Albanije je zabranjen ulaz na stadionu Dubočica, pošto je UEFA međusobne duele označila visokorizičnim.
Međutim, navijači Albanije su počeli da se okupljaju ispred stadiona "Er Albanija" u Tirani, gde će na velikom video-bimu pratiti prenos.
