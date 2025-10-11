Slušaj vest

Vilšir je obavio razgovore sa upravom kluba i ima najveće šanse da zameni na klupi Meta Blumfilda, koji je otpušten početkom nedelje, preneo je Bi-Bi-Si (BBC).

U konkurenciji je bio i Riči Velens iz Lejton Orijenta, ali je Vilšir bliži angažmanu, iako konačan dogovor još nije postignut.

Poslednji posao 33-godišnji Vilšir imao je krajem prošle sezone u Noriču, kada je predvodio ekipu u poslednje dve utakmice posle otkaza Johanesu Hofu Torupu.

Pre toga Vilšir je radio kao trener ekipe Arsenala uzrasta do 18 godina.

Luton je u dve uzastopne sezone ispadao u niži rang, a ove sezone u Ligi jedan pretrpeo je pet poraza u prvih 11 utakmica i zauzima 11. mesto na tabeli.

Vilšir je odigrao 197 utakmica i postigao 14 golova za Arsenal, a igrao je još na pozajmici za Bolton, zatim u Bornmutu, Vest Hemu i danski AGF, gde je 2022. godine završio karijeru.

(Beta)