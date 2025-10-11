Slušaj vest

Fudbalska reprezentacija Srbije gubi od Albanije posle prvog poluvremena rezultatom 0:1.

Srbija - Albanija Foto: Nemanja Nikolić

 Jedini gol u prvih 45 minuta u Leskovcu postigao je Rej Manaj.

Posle gola usledila je sramotna provokacija albanskih fudbalera.

Dotrčali su do klupe Srbije, a Manaj je pokazao dvoglavog orla, simbol "velike Albanije".

Albanci provocirali pokazivanjem dvoglavog orla Izvor: Kurir

 Usledila je reacija klupe Srbije, a situaciju je smirio sudija Ištvan Kovač koji je pokazao žuti karton Manaju.

Ne propustiteFudbalSRBIJA - ALBANIJA: Šok u Leskovcu! Očajni Orlovi gube! Gosti poveli golom u poslednjim sekundama prvog poluvremena
Srbija - Albanija, Fudbalska reprezentacija Srbije
FudbalALBANSKI GOLMAN SE TOKOM UTAKMICE KRSTIO KAO PRAVOSLAVCI TRI PUTA: Navijači Srbije u neverici šta su videli
profimedia-0993683316.jpg
FudbalPROVOKACIJA PRED MEČ SRBIJA - ALBANIJA: Navijač uhapšen zbog majice sa amblemom terorističke OVK
profimedia-1008390237.jpg
FudbalKAKAV ŠOK - SRBIJA PRIMILA GOL U NAJGOREM MOGUĆEM MOMENTU: Ovako je Albanija povela u Leskovcu
IMG-20251011-WA0180.jpg
FudbalKOSOVO JE SRBIJA! Prelepe scene iz Leskovca - ceo stadion odjekuje!
IMG-20251011-WA0242.jpg
FudbalMINUT ĆUTANJA ZA DEJANA MILOVANOVIĆA: Utakmica Srbija - Albanija počela odavanjem počasti bivšem kapitenu Crvene zvezde
Dejan Milovanović
FudbalIZVIŽDANA ALBANSKA HIMNA: "Vruć doček" za fudbalere Albanije - njihova himna se nije čula
Dubočica
FudbalDA SE NAJEŽIŠ - MARŠ NA DRINU U LESKOVCU: Srbija uz čuvenu pesmu izašla na teren pred meč sa Albanijom
Dušan Vlahović

Navijači skandriraju Kosovo - Srbija Izvor: Kurir