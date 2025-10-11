Posle gola usledila je sramotna provokacija albanskih fudbalera
SRAMOTNA PROVOKACIJA ALBANACA: Dotrčali do klupe Srbije i pokazivali simbol "velike Albanije"
Fudbalska reprezentacija Srbije gubi od Albanije posle prvog poluvremena rezultatom 0:1.
Srbija - Albanija Foto: Nemanja Nikolić
Jedini gol u prvih 45 minuta u Leskovcu postigao je Rej Manaj.
Posle gola usledila je sramotna provokacija albanskih fudbalera.
Dotrčali su do klupe Srbije, a Manaj je pokazao dvoglavog orla, simbol "velike Albanije".
Usledila je reacija klupe Srbije, a situaciju je smirio sudija Ištvan Kovač koji je pokazao žuti karton Manaju.
