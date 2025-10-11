Slušaj vest

Fudbalska reprezentacija Srbije poražena je od Albanije u Leskovcu rezultatom 1:0 (1:0) u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo.

Srbija - Albanija Foto: Nemanja Nikolić

Posle ove utakmice teško je očekivati da Srbija može da se domogne Mundijala, iako minimalne šanse postoje.

Neposredno posle utakmice Dragan Stojković Piksi je najavio ostavku.

"Žao mi je ljudi, fudbalske Srbije koja je očekivala pobedu. Razgovaraću sa ljudima koji vode FSS. Znate i sami, neki nastavak je jako teško. Ne mogu da govorim pre nego što sednem s ljudima iz Saveza, da donesemo normalnu odluku. Prihvatam krivicu, to je to".

 Iako Stojković konkretno nije rekao da podnosi ostavku, jasno je šta sledi u narednim danima.

Ne propustiteFudbalSRAMOTNA PROVOKACIJA ALBANACA: Dotrčali do klupe Srbije i pokazivali simbol "velike Albanije"
Srbija - Albanija, Dvoglavi orao
FudbalSRBIJA DOŽIVELA JEDAN OD NAJTEŽIH PORAZA U ISTORIJI: Piksi, vreme je! Albanija slavila u Leskovcu i izbacila Orlove sa Mundijala
Srbija - Albanija, Fudbalska reprezentacija Srbije
FudbalDRAGAN STOJKOVIĆ POSLE PORAZA OD ALBANIJE: Ja sam kriv!
WhatsApp Image 2025-10-11 at 22.02.53_448215d5.jpg
FudbalDALEKO JE AMERIKA: Srbija ostala sa minimalnim šansama za plasman na Mundijal - Orlovi ne zavise više sami od sebe!
IMG-20251011-WA0206.jpg
FudbalDRUŠTVENE MREŽE SE USIJALE POSLE PORAZA OD ALBANIJE: Evo šta navijači imaju da poruče Orlovima
Piksi

Piksi odlazi Izvor: Kurir