DRAGAN STOJKOVIĆ NAJAVIO OSTAVKU: Piksi posle poraza od Albanije jednom rečenicom rekao da odlazi
Fudbalska reprezentacija Srbije poražena je od Albanije u Leskovcu rezultatom 1:0 (1:0) u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo.
Srbija - Albanija Foto: Nemanja Nikolić
Posle ove utakmice teško je očekivati da Srbija može da se domogne Mundijala, iako minimalne šanse postoje.
Neposredno posle utakmice Dragan Stojković Piksi je najavio ostavku.
"Žao mi je ljudi, fudbalske Srbije koja je očekivala pobedu. Razgovaraću sa ljudima koji vode FSS. Znate i sami, neki nastavak je jako teško. Ne mogu da govorim pre nego što sednem s ljudima iz Saveza, da donesemo normalnu odluku. Prihvatam krivicu, to je to".
Iako Stojković konkretno nije rekao da podnosi ostavku, jasno je šta sledi u narednim danima.
