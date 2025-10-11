Slušaj vest

Dragan Stojković Piksi ponudio je ostavku čelnicima Fudbalskog saveza Srbije.

Piksi je na konferenciji za medije objavio i da ne ide u Andoru.

Srbija je porazom od Albanije u Leskovcu svela na mininum šanse da se nađe na Svetskom prvenstvu.

Selektore, pitanje se nameće, da li ste već podneli ostavku?

- Da vam kažem, već sam obavio razgovor sa predsednikom i generalnim sekretarom. Ponudio sam moju ostavku, naravno. Tako da, ovaj poraz nisam očekivao i to sa ekipom koja je glavni rival, preuzimam odgovornost, jedini sam krivac. Tako da, što se toga tiče. Nemojte brinuti, žao mi je što smo izgubili utakmicu. Ali... To je tako u sportu i u životu i u fudbalu, ali biće vremena da pričamo o drugim stvarima. Neko kao odgovorno lice, to sam sigurno ja, pokazao sam mnogo puta. Ponudio sam moju ostavku.

Kako je moguće imati uspeh sa ekipom, kada se ekipa menja iz utakmice u utakmicu i tražite da ekipa bude najbolja kada igrači debituju?

- Neko mora da debituje, imali smo problema oko sastava. Mnogo povreda. To nije nikakav alibi, verujem da ovi igrači imaju kvalitet i da imaju budućnost što se tiče reprezentacije. Tako da... Kažem opet, to je moja odgovornost i nema nikakvih problema. Ne kritikujte igrače, kritikujte mene.

Da pojasnite šta su vam rekli Džajić i Radujko?

- Što se tiče vremena, specifično je. Ne putujem ja, mislim da je potpuno iracionalno da putujem sa ekipom. To sam rekao, rekao sam da ne idem za Andoru. Utakmicu će voditi prvi pomoćnik Gorak Đorović. Pretpostavljam da će i oni nešto reći po tom pitanju, ne sada, već sutra sigurno. Sve je to život, ne treba praviti dramu oko toga.

Odgovoronost na onima koji su odlučili da se igra u Leskovcu?

- Odgovornost je moja, nebitno gde igrali. Rezultat na kraju oslikava stanje na terenu, nismo uspeli da postignemo gol, oni jesu. Iako mi se čini da smo prvo poluvreme, da kažem svoje mišljenje, korektno smo odigrali, imali smo odlične akcije i uspeli smo da kreiramo neke šanse. Nismo uspeli da tu loptu smestimo gde treba, onda je došao taj hladan tuš pred odmor. Drugo poluvreme smo pokušali sve što sam mislio da treba da uradim. Puno ofanzivnih igrača je ubačeno, nije bilo kvalitetne lopte i te završnice. Vlahović je imao jednu, ali... Ta lopta je otišla visoko. Nisam lično očekivao. Moram dap prihvatim poraz.

O krivici

- Ja sam kriv, ja sam najveći krivac i to je moja odgovornost. Uvek samse vodio tom nekom logikom da morate istini da pogledate u oči. Nisam za to da krivite igrače, oni su se trudili, borili, trčali... Ono što smo dogovarali, radili, ali očigledno to nije dovoljno. Stajem u odbranu, ja sam ovde četiri i po godine, uspeo sam nekako i mnogo lepih trenutaka smo imali, lepih utakmica, rezultata, uspevali smo da usrećimo naciju. Razočarali smo naciju, ja sam tu spreman da podnesem posledice, bez ikakvog pravdanja i ne znam, traženja nekog alibija. To je jednostavno tako.

Nismo postigli gol ni u Tirani, ni u Danskoj, ni protiv Engleske?

- Fudbal se igra za golove, pokušavamo da kreiramo, da napadamo. Da li imamo bolje igrače? Ne znam stvarno. Ovaj izbor igrača je bio moj, tako da... Verovao sam da mogu ovaj izazov ispred nas da rešim u svoju korist, ali očigledno... Ili sam ja pogrešio u izboru igrača ili ne znam šta je. Kad odem otići ću ponosan. Bila je privilegija biti selektor svoje zemlje, dugi period, period je iza. Otkad sam posato selektor, neko će analizirati da li je to nešto valjalo ili nije, da li je bilo dobrih stvari. Mislim da jeste. Nije smelo da se desi da se izgubi utakmicu.

Da li ste ispustili kontrolu nad ekipom?

- Vi imate neka glupa pitanja. Ali, kako mislite da sam izgubio kontrolu? Je l' vidite na terenu? Je l' se neko tuče, to je stvarno ono... Nije u redu da me tako nešto pitate. Imate šansu, pitajte igrače da li su zadovoljni mojim ponašanjem vođenjem i tako dalje. Ako neko od njih, jedan kaže da ovo što sam rekao nije tačno, poništite sve što je urađeno u četiri i po godine. Kao da nisam postojao i nisam bio selektor. Obratio sam se igračima, rekao sam šta sam imao. Izvinite što sam rekao da je glupo. Volite da mi popisujete imovinu i tako dalje. To nije lepo i nije u redu. Tu sam da podnesem posledice i nikakav problem. Nije tragedija kad selektor ode, doći će neko drugi. Uvek ću biti navijač Srbije, uvek će imati u meni podršku. Imao sam kontrolu 120 odsto, to se ne postavlja pitanje, prvi put kad bih video to ili osetio, ja bih otišao. Do toga nije nikada došlo. Molim vas, pitajte to igrače stvarno.

Da li su odluke bile vaše za sve ovo vreme, pogotovo u poslednjem periodu?

- Sto odsto.

Čudno je da imate dvojicu debitanata od prvog minuta?

- To je moja odluka, da im pružim šansu. Imali smo problema sa povredama nekih igrača i igrača koji ne igraju, Gudelj je bio sa nama, nije bio spreman da odigra utakmicu. Ali je l' stvarno mislite da neko odlučuje umesto mene? Može da bude čudno, ali stojim iza svega ovoga četiri i po godine. Sve što ste videli, selektor je donosio odluke. Da li je bilo dobro ili loše, pogrešio sam? Jesam verovatno, ali bilo je dobrih stvari. To ne može niko da ospori. Imam zadovoljstvo da sam vodio Srbiju, predstavljao ovu utakmicu. Preko 50 puta sam pevao himnu, gledao svoju zastavu ispred sebe i to je nešto što je zaista velika privilegija. Odluke sam donosio sam, bez ikakvog pritiska, bez uplitanja nekoga ili nečega. Tako ne radim i nikad neću.

Zašto je ubacio Vasilija Kostova, koji nije igrao ni za mladu reprezentaciju?

- Nema to veze, ni Jamal nije igrao, pa igra za A tim. Zašto da ne? Nisam ja nešto previše opcija imao na klupi. On je igrač koji ima ofanzivne karakteristike, ono što je odigrao u Zvezdi, odigrao u Ligi nacija, delovalo je impresivno. To više nije pitanje godina, da li je mlad, star. Jednostavno je tako.

Šta ako rukovodstvo dobije ostavku?

- Ne bi trebalo da odbije. Ja sam rekao da najverovatnije, neću reći 100 odsto, ali 99 odsto neću putovati u Andoru u ovom ambijentu. Već duži period, ako mogu da kažem, već duži period se osećam loše.

Otvorite dušu na kraju?

- Ceo ambijent je onako čudan. Dosta čudan. Kače mi se nadimci, iako se ne bavim drugim stvarima osim fudbala, ljudi daju sebi za pravo da vas vređaju, da upućuju neprimerene reči. Mislim da to nisam zaslužio, ali ovaj... Jedan ambijent koji nije dobar. Izdržao sam koliko sam mogao, ali ovo je poraz koji ide na moju dušu i moju krivica. Snosim posledice i odgovornost. Nije lepo da dajem ostavku medijima, da nudim ostavku nekome. Mora institucija da se ispoštuje, zvao sam ih i rekao sam moju odluku. Moje razmišljanje i tako dalje.

- Samo da kažem, nema zle krvi niti treba nekome glava da se kida, da se pljuje, vređa. Ovo se dešava. Imate uspone, imate padove. Meni je žao što smo izgubili utakmicu i što ta neka tri boda su nas vodila u taj baraž. Iako još postoji teoretska šansa sa pobedom u Andori, mi smo na bod sa njima. Svašta je moguće da se desi. Mislim da sa mnoje strane je potpuno jedna odluka na mestu, bez ikakvog pritiska ili sve ono što može da se desi. Vruća glava, vrlo sam trezven, vrlo sam skoncentrisan i pazim šta govorim. To je to u principu.