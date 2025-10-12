Paunović će naslediti Dragana Stojkovića Piksija koji je podneo ostavku posle poraza Srbije od Albanije
SRBIJA DOBIJA PIKSIJEVOG NASLEDNIKA: Veljko Paunović novi selektor Orlova?!
Veljko Paunović biće novi selektor Srbije!
Veljko Paunović Foto: Jorge Martinez / imago sportfotodienst / Profimedia
Ovu vest je nezvanično objavila TV Arena sport.
Paunović će naslediti Dragana Stojkovića Piksija koji je podneo ostavku posle poraza Srbije od Albanije.
Ko je Veljko Paunović?
Paunović je igračku karijeru započeo u Partizanu, a najveći deo karijere je proveo u Španiji gde je promenio osam klubova. Takođe je igrao u Nemačkoj, SAD i Rusiji.
Prvi trenerski angažman je imao u mlađim selekcijama Srbije, a sa selekcijom do 20 godina je 2015. godine postao prvak sveta.
Potom je vodio Čikago, Reding i Gvadalaharu, a poslednji klub mu je bio španski Ovijedo sa kojim je izborio plasman u Primeru.
