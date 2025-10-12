GEST KOJI JE SVE REKAO

Dragan Stojković Piksi je, kako kaže, ponudio ostavku čelnim ljudima Fudbalskog saveza Srbije, neposredno nakon završetka utakmice protiv Albanije, međutim, utisak je da je svoju odluku doneo i pre kraja tog meča.

Orlovi su se u Leskovcu izblamirali u utakmici u kojoj je trebalo i u kojoj je moralo da budu najbolji. Šanse za osvajanje drugog mesta sada su male i, velika je verovatnoća da će Svetsko prvenstvo sledeće godine proći bez Srbije.

Duže od četiri i po godine je Stojković obavljao funkciju selektora A reprezentacije. Odveo je Srbiju na Svetsko prvenstvo, a zatim i na Evropsko prvenstvo. Uveo je i zadržao reprezentaciju u A Ligi nacija...

Međutim, duži vremenski period, reprezentacija Srbije nije ono što želimo da bude.

Stojković je, nakon završetka utakmice brzo napustio teren i ušao u tunel koji vodi prema prostorijama na stadionu Dubočica. Kako je priznao malo kasnije na konferenciji za medije, odmah je pozvao dvojicu vodećih ljudi Fudbalskog saveza Srbije i ponudio im svoju ostavku.

Prilikom okupljanja reprezentacije u Staroj Pazovi uoči utakmice protiv Albanije, sada već bivši selektor, rekao je da je bio iznenađen kada je čuo zvižduke navijača koji su sa tribina stadiona Rajko Mitić bili upućeni njemu tokom utakmice protiv Engleske.

Imao je vremena i, izgleda da je puno razmišljao o tome, pa su ga povici "Piksi odlazi" u Leskovcu pogodili.

Stojković je u drugom delu drugog poluvremena često bio na klupi, daleko od aut linije gde bi trebalo da bude, kao da je rano izgubio nadu da bi njegov tim mogao da napravi preokret i shvatio da više ne bi trebalo, ili da više ne želi da bude selektor.

Reakcija tokom skandiranja "Piksi odlazi" u 83. minutu je bila znak da je prihvatio poraz i doneo svoju odluku. Stojković je, gestikulacijom rukama praktično poručio navijačima: "Da, dobićete to što tražite".

Na kraju, Stojković je preuzeo potpunu odgovornost za debakl i nekoliko puta uputio izvinjenje naciji za poraz.

Tražio je da se ne svaljuje krivica na igrače, ali oni su očajnom reakcijom posle prekida u 46. minutu omogućili jednom Reju Manaju da postigne gol i, nakon toga, usred naše zemlje pokazuje dvoglavog orla...

"Da vam kažem, već sam obavio razgovor sa predsednikom i generalnim sekretarom. Ponudio sam moju ostavku, naravno. Ovaj poraz nisam očekivao i to sa ekipom koja je glavni rival, preuzimam odgovornost, jedini sam krivac. Tako da, što se toga tiče, nemojte brinuti, žao mi je što smo izgubili utakmicu. Ali... To je tako u sportu i u životu i u fudbalu, ali biće vremena da pričamo o drugim stvarima. Neko kao odgovorno lice, to sam sigurno ja, pokazao sam mnogo puta, ponudio sam moju ostavku", bile su reči Stojkovića kojima je otvorio konferenciju za medije.

