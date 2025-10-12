U Tirani, hiljade navijača izašle su na ulice čim je utakmica završila
Fudbal
ERUPCIJA SLAVLJA U TIRANI: Albanski navijači u ekstazi posle pobede u Leskovcu
Pobeda albanske fudbalske reprezentacije protiv Srbije u Leskovcu izazvala je talas oduševljenja u Tirani.
Više hiljada navijača izašlo je na ulice kako bi proslavili pobedu koja ih je dovela na korak od drugog mesta u Grupi K koje vodi u baraž za Mundijal 2026.
U Tirani, hiljade navijača izašle su na ulice čim je utakmica završila. Glavni trg pretvorio se u more zastava, dok su se kroz grad orile pesme i povici fudbalerima Albanije.
Plesovi, baklje i pesma potrajali su do kasno u noć, a atmosfera je bila toliko usijana da su mnogi mediji ovu noć već nazvali “albanskim fudbalskim prolećem”.
