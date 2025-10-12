Slušaj vest

Pobeda albanske fudbalske reprezentacije protiv Srbije u Leskovcu izazvala je talas oduševljenja u Tirani.

Atmosfera Srbija - Albanija Foto: Kurir Sport

 Više hiljada navijača izašlo je na ulice kako bi proslavili pobedu koja ih je dovela na korak od drugog mesta u Grupi K koje vodi u baraž za Mundijal 2026.

U Tirani, hiljade navijača izašle su na ulice čim je utakmica završila. Glavni trg pretvorio se u more zastava, dok su se kroz grad orile pesme i povici fudbalerima Albanije.

Slavlje Albanaca u Tirani Izvor: Privatna arhiva

Plesovi, baklje i pesma potrajali su do kasno u noć, a atmosfera je bila toliko usijana da su mnogi mediji ovu noć već nazvali “albanskim fudbalskim prolećem”.

Albanci provocirali pokazivanjem dvoglavog orla Izvor: Kurir