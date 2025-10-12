Slušaj vest

Fudbaler Crvene zvezde i doskorašnji reprezentativac Srbije, Nemanja Radonjić, žestoko je isprozivao Dragana Stojkovića Piksija nakon poraza naše reprezentacije od Albanije u Leskovcu.

Porazom od Albanije (0:1) u meču kvalifikacione grupe K za Svetsko prvenstvo 2026 Srbija je šanse za drugo mesto i plasman u baraž svela u domen teorije, pa je selektor Stojković nakon velikog neuspeha podneo ostavku.

Radonjić je na svom Instagram storiju objavio fotografiju u dresu Srbije, ali i zastavu Japana uz popularni hit Indire Radić "Heroji."

"Ti heroj nikad nisi bio, opraštam ti to, jer izdajice vole sebe jedino" stihovi su pesme koju je Radonjić očito uputio selektoru Stojkoviću.

Nemanja Radonjić objava na Instagramu Foto: Screenshot

Nije tajna da su Radonjić i Stojković već duže vreme u lošim odnosima. Fudbaler Zvezde jasno je stavio do znanja da neće igrati za reprezentaciju dokle god je Stojković selektor, a žestokih prozivki bilo je sa obe strane.

Na jednoj konferenciji za medije početkom juna Stojković je istakao da Radonjić uništava i sebe i Zvezdu i reprezentaciju.

"Šta je problem? Kao, ne volim ga, nije mi simpatična njegova frizura!? Ne, on uništava sebe, Zvezdu, reprezentaciju! Ali, to je njegov problem. Hoćete li da mi kažete da zaslužuje da bude u reprezentaciji. Nije valjda! Ako ga pozovem, kako da vam objasnim poziv? Pričamo o sprintu protiv Štutgarta, a kad je to bilo? Prošle godine. Ne igra se zbog jednog sprinta. Neka se oni ljute na mene koliko god hoće. Uvek se ljute oni koji ne igraju", rekao je tada Piksi.

Naravno, nije se dugo čekao odgovor Nemanja Radonjića, koji je pored svoje slike okačio na Instagramu čuveni transparent Delija upućen Piksiju.

"Nikad nije bila tvoja, ti nikad nisi bio naš. Decenijskog potopa posle tebe, seća se svaki zvezdaš. Sajonara".

