Kapiten reprezentacije Albanije, Berat Đimšiti, izneo je svoje utiske nakon pobede nad Srbijom u Leskovcu.

Albanija je priredila veliko iznenađenje u kvalifikacijama za Mundijal 2026. godine, pošto je na gostovanju u Leskovcu savladala našu reprezentaciju rezultatom 1:0.

Srbija - Albanija Foto: Nemanja Nikolić

Nakon velikog trijumfa, kojim su Albanci, gotovo izvesno, obezbedili mesto u baražu, za medije je govorio kapiten Albanije, Berat Đumšiti, koji je inače srpski zet.

Berat Đimšiti
Berat Đimšiti Foto: Eibner-Pressefoto/Memmler / imago sportfotodienst / Profimedia

Njegova supruga je atraktivna srpska manekenka i modna dizajnerka - Alisa Milenković.

Nakon trijumfa nad Srbijom, kapiten Albanije otkrio je da je prvu čestitku dobio upravo od supruge.

"Prva čestitka bila je od supruge i porodice. Stiglo je mnogo poruka, nisam sve otvorio, najvažnije su one od porodice, roditelja i supruge. Poruka je bilo mnogo", rekao je Đimšiti.

Usledilo je novo pitanje o supruzi - zanimalo je novinare za koga je Srpkinja navijala na ovom meču.

"Supruga? Supruga je uz mene" poručio je ponosno Albanac.

Berat je rođen u Švajcarskoj, a poreklom je sa Kosova i Metohije. Dok je igrao za Cirih upoznao je zgodnu Srpkinju. U srećnoj ljubavnoj vezi su više od pet godina i nikada nisu dopustili da loši odnosi dve nacije utiču na njihovu ljubav. Njihova "zabranjena ljubav", kako su je mnogi nazvali, dospela je u središte javnosti 2015. godine, pred gostovanje Srbije u Albaniji. Tada su Albanci ponosno najvljivali da će vatrena manekenka biti jedina Srpkinja, koja će u meču navijati za Albance.

Samo godinu dana kasnije, Alisa i Berat su imali krizu u svom odnosu, kada je, kako su mediji tada pisali, Alisa ostavila fudbalera. Albanac je nakon raskida bio potpuno slomljen, patio je za Srpkinjom... Međutim, nedugo zatim, usledilo je pomirenje, a ubrzo i veridba i trudnoća, a 2020. godine, postali su roditelji sina Liona Arona.

Zanimljivo, tokom svog života u Švajcarskoj, Alisa je diplomirala međunarodni marketing, a 2018. godine, pokrenula je i svoj modni brend.

srbijaslovenija197182.jpg
IMG-20251011-WA0210.jpg
Stadion Dubočica, Srbija - Albanija
Dušan Vlahović

Slavlje Albanaca u Tirani Izvor: Privatna arhiva