Fudbaleri Albanije napravili su veliko iznenađenje u kvalifkacijama sa Svetsko prvenstvo 2026. godine, pošto su u Leskovcu savladali selekciju Srbije rezultatom 1:0.

Srbija - Albanija Foto: Nemanja Nikolić

Nakon meča na društvenim mrežama isplivali su snimci skandaloznog slavlja albanskih fudbalera.

Pokazivali su "albanskog orla", skakali i lupali po svlačionici, a u avionu su iz sveg glasa pevali pesmu "Mora Fjale" koja slavi ozlograšenog surovog teroristu i jednog od osnivača zločinačke OVK - Adema Jašarija.

Slavlje Albanaca u Tirani Izvor: Privatna arhiva