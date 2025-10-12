Sramne scene nakon utakmice u Leskovcu.
SKANDALOZNO SLAVLJE ALBANACA: Posle trijumfa u Leskovcu veličali ubicu Srba i pokazivali "albanskog orla"
Fudbaleri Albanije napravili su veliko iznenađenje u kvalifkacijama sa Svetsko prvenstvo 2026. godine, pošto su u Leskovcu savladali selekciju Srbije rezultatom 1:0.
Nakon meča na društvenim mrežama isplivali su snimci skandaloznog slavlja albanskih fudbalera.
Pokazivali su "albanskog orla", skakali i lupali po svlačionici, a u avionu su iz sveg glasa pevali pesmu "Mora Fjale" koja slavi ozlograšenog surovog teroristu i jednog od osnivača zločinačke OVK - Adema Jašarija.
