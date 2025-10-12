Sramna objava albanskog fudbalera...
Fudbal
OGLASIO SE ALBANAC KOJI JE SRUŠIO SRBIJU I POKAZIVAO "ALBANSKOG ORLA" U LESKOVCU! Skandaloznom objavom nastavlja da provocira: "Preleti Srbiju..."
Porazom od Albanije (0:1) u meču kvalifikacione grupe K za Svetsko prvenstvo 2026 Srbija je šanse za drugo mesto i plasman u baraž svela u domen teorije.
Autor jedinog pogotka na jučerašnjem meču bio je Rej Manaj, koji je posle gola pokazivao dvoglavog orla i provocirao na taj način naše navijače u Leskovcu.
Dragan Stojković na meču Srbija - Albanija Foto: Nemanja Nikolić
Tu se nije zaustavio, pa je onda i na Instagramu objavio sramnu objavu.
- Preleti Srbiju crveno-crni orle. Slavi moja Albanijo - napisao je Manaj, uz fotografiju već pomenute sramne proslave.
