Porazom od Albanije (0:1) u meču kvalifikacione grupe K za Svetsko prvenstvo 2026 Srbija je šanse za drugo mesto i plasman u baraž svela u domen teorije.

Autor jedinog pogotka na jučerašnjem meču bio je Rej Manaj, koji je posle gola pokazivao dvoglavog orla i provocirao na taj način naše navijače u Leskovcu.

Dragan Stojković na meču Srbija - Albanija Foto: Nemanja Nikolić

Tu se nije zaustavio, pa je onda i na Instagramu objavio sramnu objavu.

- Preleti Srbiju crveno-crni orle. Slavi moja Albanijo - napisao je Manaj, uz fotografiju već pomenute sramne proslave.

Srbija - Albanija, Dvoglavi orao
Rej Manaj i Nikola Milenković
albanija-srbija-22185.JPG
barselona.jpg

Slavlje Albanaca u Tirani Izvor: Privatna arhiva