Evropska fudbalska federacija (UEFA) ukazala je poverenje srpskom arbitru Srđanu Jovanoviću koji je delegiran da deli pravdu u meču Portugal - Mađarska.
UEFA UKAZALA POVERENJE SRBINU! Srđan Jovanović deli pravdu na meču Portugal - Mađarska!
Derbi meč F grupe na programu je u utorak od 20.45 na stadionu "Žoze Alvalde" u Lisabonu.
Zanimljivo, kompletnu sudijsku šestorku čine arbitri iz naše zemlje. Jovanoviću će pomagati Uroš Stojković i Milan Mihajlović, dok će četvrti sudija biti Novak Simović.
Glavni u VAR sobi bići Momčilo Marković, a asistiraće mu Jelena Cvetković.
Portugal je prvi u Grupi F sa maksimalnih devet bodova, dok je Mađarska trenutno druga sa četiri osvojena boda.
