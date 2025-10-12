Slušaj vest

Derbi meč F grupe na programu je u utorak od 20.45 na stadionu "Žoze Alvalde" u Lisabonu.

Zanimljivo, kompletnu sudijsku šestorku čine arbitri iz naše zemlje. Jovanoviću će pomagati Uroš Stojković i Milan Mihajlović, dok će četvrti sudija biti Novak Simović.

Glavni u VAR sobi bići Momčilo Marković, a asistiraće mu Jelena Cvetković.

Portugal je prvi u Grupi F sa maksimalnih devet bodova, dok je Mađarska trenutno druga sa četiri osvojena boda.

Kurir sport

Ne propustiteFudbal"TO JE SRAMOTA, IZDAJA, VRSTA PREPOTENCIJE" Rade Bogdanović osuo paljbu po Piksiju! Razbesneo ga je potez selektora posle poraza od Albanije!
rade bogdanović dragan stojković piksi.jpg
FudbalUEFA ODREDILA KO SUDI MEČ ANDORA - SRBIJA: Poverenje dobila grčka šestorka!
Anastasios Papapetru
FudbalFSS SE OGLASIO ZBOG PIKSIJA! Sada je sve potvrđeno - evo ko vodi Orlove protiv Andore i kada će se odlučivati o novom selektoru!
IMG-20251011-WA0210.jpg
FudbalOGLASIO SE ALBANAC KOJI JE SRUŠIO SRBIJU I POKAZIVAO "ALBANSKOG ORLA" U LESKOVCU! Skandaloznom objavom nastavlja da provocira: "Preleti Srbiju..."
SRBIJA-ALBANIJA_047.jpg

Dragan Stojković o ostavci Izvor: Kurir