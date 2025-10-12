"NAREDNI SELEKTOR NE SME DA BUDE IZ ZVEZDE" Rade Bogdanović nikad oštriji! Njegove reči odjekuju Srbijom posle poraza od Albanije, otkrio šta je rekao Radujku!
Bivši fudbaler, a sada fudbalski analitičar, Rade Bogdanović, analizirao je jučerašnji poraz Srbije od Albanije u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo.
Nakon sinoćnje utakmice u Leskovcu, selektor Dragan Stojković Piksi ponudio je ostavku čelnicima Fudbalskog saveza Srbije.
Piksi je na konferenciji za medije objavio i da ne ide u Andoru, a dan nakon utakmice tim povodom oglasio se i FSS.
O svemu tome govorio je Rade Bogdanović na "TV Prva".
"Sramota. To nije odluka čudna, to je sramota. Ostaviti matematički još neke šanse da postoje i sa grupom igrača si toliko vremena. Izgubio si od Albanije, odigraj protiv Andore... To je za mene izdaja. Njegova prepotencija. Ne može selektor samo da kaže odveo nas je na EP i SP. Koga? Stani. Ti si selektor. Moraš da imaš minimum poštovanja prema ljudima koji su te vratili iz anonimnosti. Ne poznajem nijednu osobu u svetu sporta kojoj je Srbija više dala nego njemu. SFRJ mu je dao da bude Zvezdina zvezda nakon 4 godine igranja, a zvezda najveći uspeh napravila kad je otišao. Sledeća vlast ga je stavila za predsednika, pa je bio prvi čovek Zvezde. Setimo se Barkoša i one sa govornim manama, autizmom, epilepsijom. Sledeća vlast mu je dala da bude selektor. A koliko je on vratio? Zato je i morao da ode u Andoru. To su naša deca, naši fudbaleri koji igraju u inostranstvu. Ne guraj mi ove drekavce koje bi da prodate u UAE. Dečko bolestan, a ti ga guraš da igra od prvog minuta. To je sve u FSS najveći problem, ta krovna organizacija. nemojte da se ljutite. Branko Radujko je tek došao, a jednom prilikom sam mu rekao da će biti ili pravednik ili kleptoman koga ćemo brzo zaboraviti. To je tako, krovna organizacija ima problem i mislimda je u fudbalski savez ušla ulica. Kada uđe ulica ona melje samo za profit. Legitimno. Ali legitimno i da država stane na put".
Rade Bogdanović ističe da naredni selektor ne sme da bude iz Crvene zvezde.
"Rekao sam gospodinu Radujku pre godinu dana. Paunović je tada bio slobodan. Prvo, trener ne sme da bude iz Zvezde. Ne mogu više da gledam Dragane. Ni Džajića ni Stojkovića. Nemojte trenere Zvezde, oni nemaju tradiciju trenersku. Ne bi trebalo da vagamo iz kog kluba se dolazi. Veljko ima ukorenjen put. Otac mu je bio dugogodišnji reprezentativac, to je porodica koja živi za fudbal. Veljko je svoju diplomu zaradio u Španiji, vladarima sveta trenutno, a njegova škola ima kredibilitet. Evo ga neko ko zna, može i ume. Porodičan čovek, fenomenalan brak i posvećenost poslu. Sada je u Ovijedu dobio otkaz, a meni nije jasno. Nikome u Španiji nije jasno zašto. Igrao je protiv Reala i Barselone i 6 bodova osvoji. Nisam ga ni čuo ni video 15 godina. Nisam njegov PR i jedina je osoba koja može da stane menadžerima i kleptomanima na put zbog kojih nam se fudbal zgadio"