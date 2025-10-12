"Sramota. To nije odluka čudna, to je sramota. Ostaviti matematički još neke šanse da postoje i sa grupom igrača si toliko vremena. Izgubio si od Albanije, odigraj protiv Andore... To je za mene izdaja. Njegova prepotencija. Ne može selektor samo da kaže odveo nas je na EP i SP. Koga? Stani. Ti si selektor. Moraš da imaš minimum poštovanja prema ljudima koji su te vratili iz anonimnosti. Ne poznajem nijednu osobu u svetu sporta kojoj je Srbija više dala nego njemu. SFRJ mu je dao da bude Zvezdina zvezda nakon 4 godine igranja, a zvezda najveći uspeh napravila kad je otišao. Sledeća vlast ga je stavila za predsednika, pa je bio prvi čovek Zvezde. Setimo se Barkoša i one sa govornim manama, autizmom, epilepsijom. Sledeća vlast mu je dala da bude selektor. A koliko je on vratio? Zato je i morao da ode u Andoru. To su naša deca, naši fudbaleri koji igraju u inostranstvu. Ne guraj mi ove drekavce koje bi da prodate u UAE. Dečko bolestan, a ti ga guraš da igra od prvog minuta. To je sve u FSS najveći problem, ta krovna organizacija. nemojte da se ljutite. Branko Radujko je tek došao, a jednom prilikom sam mu rekao da će biti ili pravednik ili kleptoman koga ćemo brzo zaboraviti. To je tako, krovna organizacija ima problem i mislimda je u fudbalski savez ušla ulica. Kada uđe ulica ona melje samo za profit. Legitimno. Ali legitimno i da država stane na put".