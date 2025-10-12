Slušaj vest

Fudbaleri Srbije doživeli su pravi debakl, šamar koji će brideti još dugo... Poraz od Albanije grubo nas je otreznio, umesto da sada pravimo realne kalkulacije povodom baraža za Svetsko prvenstvo, svesni smo činjenice da prolazi i poslednji voz koji ide ka Mundijalu.

Neverovatno zvuči činjenica da Srbije neće biti među 48 najboljih reprezentacija sveta, Draganu Stojkoviću i njegovim fudbalerima čak ni ovako apsurdno proširenje Svetskog prvenstva nije bio dovoljno da se uguraju... Tužno.

Iskusni fudbalski stručnjak Milorad Kosanović kaže da je problem mnogo dublji od ovog jednog poraza...

- Iskreno, nisam ništa očekivao od utakmice s Albancima. Jer, poznajući ljude, nisam očekivao ništa značajno. Nama je fudbal na ivici propasti i propada sve više. Pogledajte, Crvena zvezda nikada poslednjih godina nije napravila ovako loš tim, Partizan ima ovu decu, nađu jedan slučaj dobrog igrača i o tome se govori i piše kao da je u pitanju Real ili Barselona. Pa mi nemamo nijednog domaćeg fudbalera koji igra za reprezentaciju. Tu smo izgubili i to ne može da se popravi izborom igrača. Pa selektoru su vezane ruke, on ima to što ima, on inače nije u stanju da izvadi magični štapić... Nije sam kriv - kaže Kosanović za Kurir.

1/48 Vidi galeriju Srbija - Albanija Foto: Nemanja Nikolić

On već godinama apostrofira neke stvari koje sada isplivavaju na površinu:

- Rešenje je da krenemo iz početka. Da radimo, stvaramo igrače. Nerad nas je uništio. Ljudi koji vode klubove bave se prodajom, a ne proizvodnjom. Dok je tako, ništa dobro ne može da se očekuje. To nam se posle vraća kao bumerang.

Pitamo Kosanovića i šta misli o Veljku Paunoviću, najozbiljnijem kandidatu za Stojkovićevog naslednika.

- Šta može on da uradi? Pa juče je dobio otkaz u Ovijedu. To je opet to "naš čovek, brat rođeni"... Da me niko ne shvati pogrešno, njemu želim sve najbolje, ali moramo da budemo objektivni. Jer, kao što sam rekao, problem treba rešavati od korena. Ne da, na primer, kupujemo fudbalere iz Afrike jer su jeftini, a više ni oni nisu jeftini. Posle se pitamo zašto ne igraju naši mladi, a ni oni nisu dovedeni u red. Ne može se tim poslom baviti neko samo zato što je bivši fudbaler. Potreban nam je školovan kadar, školovani stručnjaci. Nema više Miljana Miljanića da to kontroliše - kaže Kosanović i postavlja kontrapitanje:

- A na osnovu čega mislite da će Paunović stvari da promeni nabolje?

Pominjemo, naravno, titulu šampiona sveta s mladima i iskustvo koje je Veljko u međuvremenu stekao.

- Te igrače s kojima je on osvojio Svetsko prvenstvo napravio je neko drugi, škole Partizana, Vojvodine i donekle Crvene zvezde. Nisam ja protiv bilo koga, ja sam samo za fudbal - nadovezao se popularni Kosan.

Dodatni problem Mnogo je novca u igri i svi se guraju Kosanović smatra da bi, ukoliko bi se odmah krenulo sa sistemskim promenama, trebalo najmanje dve godine da se osete neki pomaci. - Nakon tog perioda mogu da se očekuju neki signali, ali potreban je ozbiljan rad. Veliki problem je što je u celoj priči mnogo novca u igri, svi se tu sada guraju, a nema ljudi koji će da preseku - konstatuje on.