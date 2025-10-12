Meč će suditi kompletna srpska sudijska šestorka
KVALIFIKACIJE ZA SP
SRBIN DELI PRAVDU U LISABONU: Jovanović sudi ključni meč Portugal - Mađarska
Srpski sudija Srđan Jovanović deliće pravdu u utakmici Portugala i Mađarske u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo, saopštila je danas Evropska fudbalska unija (UEFA).
Ovaj meč grupe F koji je na programu u utorak od 20.45 sati na stadionu "Žoze Alvalade" u Lisabonu sudiće kompletna srpska sudijska šestorka.
Srđan Jovanović Foto: Broer van den Boom / AFP / Profimedia, Jonathan Moscrop / Zuma Press / Profimedia, EPA/FACUNDO ARRIZABALAGA
Asistenti Jovanoviću biće Uroš Stojković i Milan Mihajlović, dok će Novak Simović biti četvrti sudija.
Momčilo Marković će biti glavni u VAR sobi, a Jelena Cvetković će mu asistirati.
Portugal je lider grupe F sa maksimalnih devet bodova iz tri utakmice, a Mađarska je druga sa četiri boda. Ukoliko Portugalci opravdaju ulogu favorita i slave, biće veoma blizu plasmana na Mundijal.
