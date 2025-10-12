Slušaj vest

Srpski sudija Srđan Jovanović deliće pravdu u utakmici  Portugala i Mađarske u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo, saopštila je danas Evropska fudbalska unija (UEFA).

Ovaj meč  grupe F koji je na programu u utorak od 20.45 sati na stadionu "Žoze Alvalade" u Lisabonu sudiće kompletna srpska sudijska šestorka.

Srđan Jovanović

Asistenti Jovanoviću biće Uroš Stojković i Milan Mihajlović, dok će Novak Simović biti četvrti sudija.

Momčilo Marković će biti glavni u VAR sobi, a Jelena Cvetković će mu asistirati.

Portugal je lider grupe F sa maksimalnih devet bodova iz tri utakmice, a Mađarska je druga sa četiri boda. Ukoliko Portugalci opravdaju ulogu favorita i slave, biće veoma blizu plasmana na Mundijal.

