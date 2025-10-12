Vujadin Savić napušta Crvenu zvezdu.
to je to
CRVENA ZVEZDA SE RAZIŠLA SA VUJADINOM SAVIĆEM: Klub sa Marakane doneo hitnu odluku!
Slušaj vest
FK Crvena zvezda je odlučila da raskine saradnju sa dosadašnjim članom stručnog štaba Vujadinom Savićem zbog privatnih razloga.
On je sin legendarnog fudbalera Crvene zvezde, Duleta Savića.
Mirka Vasiljević i Vujadin Savić Foto: Www.crvenazvezdafk.com, Damir Dervišagić, Nemanja Nikolić
Vidi galeriju
Savić je odmah po završetku karijere počeo trenersku i postao je prvo deo stručnog štaba Miloša Milojevića, da bi potom sarađivao i sa Barakom Baharom i Vladanom Milojevićem.
BONUS VIDEO:
Reaguj
2