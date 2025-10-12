Slušaj vest

Engleski trener Stiven Džerard neće se vratiti u Rendžers, pošto je odustao od pregovora sa upravom tog fudbalskog kluba, preneli su danas britanski mediji.

Čelnici Rendžersa su u četvrtak i petak obavili otvorene i konstruktivne razgovore sa Džerardom, koji je smatrao da nije pravo vreme da se vrati na Ajbroks i potvrdio je da neće nastaviti pregovore, preneo je Skaj.

Razgovori su bili pozitivni, a obe strane su se dogovorile da u budućnosti ostave prostor za saradnju.

Bivši kapiten Liverpula i engleske reprezentacije izrazio je zahvalnost navijačima Rendžersa na kontinuiranoj podršci i poželeo je klubu uspeh u nastavku sezone.

Džerard je sa Rendžersom neporažen u ligi osvojio titulu 2021. godine i sprečio Seltik da osvoji 10. uzastopnu titulu. On je posle toga sa manje uspeha radio u Aston Vili i Al Etifaku, kojeg je napustio u januaru posle 18 meseci.

Škotski klub traži trenera otkako je početkom oktobra zbog loših rezultata otpušten Rasel Martin.