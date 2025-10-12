Slušaj vest

Fudbaleri Srbije su porazom od Albanije izgubili drugo mesto u grupi K i ostali samo sa teoretskim šansama za plasman u baraž za Mundijal.

Srbija uz utakmicu manje ima sedam, Albanija na drugom mestu 11 i sve zavisi od njih, a Engleska 15 bodova.

Međutim postoji i drugi način. Postoje teoretske šanse da Srbija izbori plasman kroz plej-of Lige nacija, po "Football Meets Data".

Ipak, da bi do toga došlo, mora da se poklope neki rezultati, tačnije tri od četiri.

Da Rumunija bude u dve najbolje ekipe svoje grupe, trenutno je na trećem mestu i sa utakmicom manje zaostaje šest bodova za Bosnom i Hercegovinom.

Švedska da bude u dve najbolje reprezentacije svoje grupe, a trenutno je na poslednjem mestu posle tri meča, ima samo jedan bod, drugo mesto trenutno trži tzv. Kosovo sa četiri boda. Ostalo je još tri meča do kraja.

Isto i da Severna Irska bude u dve najbolje reprezentacije, trenutno je na drugom mestu sa šest bodova, toliko imaju i prvoplasirana nemačka i trećeplasirana Šlovačka.

Takođe, da Belgija ne bude u dve najbolje reprezentacije, trenutno je druga sa 11 bodova, prva je Makedonija u njihovoj grupi sa 12, a Vels treći sa 10.

Takođe, "Football Meets Data" je kroz svoje simulacije proverio šanse da se to desi i one su takođe minimalne – svega tri odsto.