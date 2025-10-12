Legendarni Zinedin Zidan ne krije da mašta o povratku trenerskom poslu
PONOVO NA KLUPI
ZIDAN OTKRIO ŠTA MU JE SAN: Legendarni as se vraća trenerskom poslu...
Zidan je odavno bez posla, a od kada je drugi put napustio Real Madrid u više navrata se pominjao kao novi selektor Francuske.
"Sigurno da ću se u jednom momentu vratiti trenerskom poslu i to i jeste moj plan. Moja želja je da jednog dana postanem selektor Francuske. Ali videćemo", rekao je Zidan.
Zinedin Zidan Foto: Odd ANDERSEN / AFP / Profimedia, OLIVIER MORIN / AFP / Profimedia
Ne treba da podsećamo da je Zidan u dva mandata ispisao istoriju Real Madrida, u prvom je osvojio tri uzastopne Lige šampiona i titulu u La Ligi, u drugom je bio šampion Španije.
Sve ukupno osvojio je čak 10 trofeja kao trener Real Madrida.
Da li je on idealan naslednik Didijea Dešana posle Mundijala iduće godine?
