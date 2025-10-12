Slušaj vest

Zidan je odavno bez posla, a od kada je drugi put napustio Real Madrid u više navrata se pominjao kao  novi selektor Francuske.

"Sigurno da ću se u jednom momentu vratiti trenerskom poslu i to i jeste moj plan. Moja želja je da jednog dana postanem selektor Francuske. Ali videćemo", rekao je Zidan.

Zinedin Zidan Foto: Odd ANDERSEN / AFP / Profimedia, OLIVIER MORIN / AFP / Profimedia

Ne treba da podsećamo da je Zidan u dva mandata ispisao istoriju Real Madrida, u prvom je osvojio tri uzastopne Lige šampiona i titulu u La Ligi, u drugom je bio šampion Španije.

Sve ukupno osvojio je čak 10 trofeja kao trener Real Madrida.

Da li je on idealan naslednik Didijea Dešana  posle Mundijala iduće godine?

