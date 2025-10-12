Slušaj vest

Vladan Milojević, trener Crvene zvezde, trebao bi da postane novi selektor fudbalske reprezentacije Srbije.

Iako je dan ranije, TV Arena saopštila iz nezvaničnih izvora da će Veljko Paunović biti Piksijev naslednik, ekskluzivno saznanje Sportskog žurnala je da će to ipak biti Milojević.

Milojević bi trebao da bude imenovan za selektora na narednoj sednici Izvršnog odbora Fudbalskog saveza Srbije zakazanoj za 17. oktobar. Ipak, čeka se konačna odluka.

U slučaju imenovanja uporedo bi do zimske pauze i isteka ugovora sa Crvenom zvezdom, vodio klub u Super ligi i Ligi Evrope.

Milojević bi trebao da debituje protiv Engleske na Vembliju u Londonu 13. novembra.

Tri dana kasnije vodio bi Srbiju u poslednjoj utakmici kvalifikacija protiv Letonije u Leskovcu.

