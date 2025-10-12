Slušaj vest

Vladan Milojević, trener Crvene zvezde, trebao bi da postane novi selektor fudbalske reprezentacije Srbije.

Vladan Milojević na meču protiv Seltika Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©

Iako je dan ranije, TV Arena saopštila iz nezvaničnih izvora da će Veljko Paunović biti Piksijev naslednik, ekskluzivno saznanje Sportskog žurnala je da će to ipak biti Milojević.

Milojević bi trebao da bude imenovan za selektora na narednoj sednici Izvršnog odbora Fudbalskog saveza Srbije zakazanoj za 17. oktobar. Ipak, čeka se konačna odluka.

U slučaju imenovanja uporedo bi do zimske pauze i isteka ugovora sa Crvenom zvezdom, vodio klub u Super ligi i Ligi Evrope.

Milojević bi trebao da debituje protiv Engleske na Vembliju u Londonu 13. novembra.

Tri dana kasnije vodio bi Srbiju u poslednjoj utakmici kvalifikacija protiv Letonije u Leskovcu.

Srbiji su ostale minimalne šanse da se plasira na Svetsko prvenstvo, a o kalkulacijama možete da pročitate više ovde. Srbiju je skupo koštao poraz od Albanije u Leskovcu, posle kog je Dragan Stojković podneo ostavku.

Anketa

Ko treba da bude selektor fudbalske reprezentacije Srbije?

Ne propustiteFudbalNIJE SVE IZGUBLJENO - SRBIJA IPAK MOŽE NA MUNDIJAL: Evo šta treba da se desi i za koga treba da navijamo...
IMG-20251011-WA0194.jpg
FudbalSRBIJA BEZ PETORICE I PIKSIJA U ANDORI: Orlovi desetkovani posle Albanije...
IMG-20251011-WA0198.jpg
Fudbal"NAMA JE FUDBAL NA IVICI PROPASTI" Čuveni stručnjak surovo iskren za Kurir posle poraza od Albanije! Otkrio šta nas je uništilo, a ovo misli o Veljku Paunoviću!
WhatsApp Image 2025-10-11 at 21.01.59_3f0e7a79.jpg
FudbalSNIMAK KOJI MNOGO BOLI! EH, DA JE TO UŠLO... Pogledajte Vlahovićev promašen zicer protiv Albanije - sve je odlično uradio, a onda... VIDEO
IMG-20251011-WA0203.jpg
Fudbal"NAREDNI SELEKTOR NE SME DA BUDE IZ ZVEZDE" Rade Bogdanović nikad oštriji! Njegove reči odjekuju Srbijom posle poraza od Albanije, otkrio šta je rekao Radujku!
Rade Bogdanović.jpg

Albanci provocirali pokazivanjem dvoglavog orla Izvor: Kurir