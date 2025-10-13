Slušaj vest

Fudbalsku reprezentaciju Srbije gotovo sigurno nećemo gledati na narednom Svetskom prvenstvu, ali su velike šanse da tamo vidimo simpatične fudbalere Farskih ostrva.

1/4 Vidi galeriju Fudbalska reprezentacija Farskih ostrva Foto: FS Farska ostrva, Roman Koksarov / imago sportfotodienst / Profimedia, Printscreen

Farska ostrva, u prevodi "Ovčja ostrva", priredila su u samo tri dana dve senzacije u kvalifikacijama. Farani su u četvrtak demolirali Crnu Goru 4:0, a večeras Češku 2:1, pa su sada u Grupi L treći sa 12 bodova. Iznad njih, na mestu koje vodi u baraž, je Češka sa 13 bodova, dok je Hrvatska prva i gotovo je sigurno obezbedila direktan plasman na Mundijal.

Ipak, izabranike selektora Ejđuna Klakstejna očekuje (ne)moguća misija da otputuju u SAD, Kanadu i Meksiko, suorganizatore Mundijala.

Farska ostrva do kraja kvalifikacija gostuju Hrvatskoj, kojoj pobeda najverovatnije neće biti potrebna. Češka dočekuje Gibraltar, pa sve osim Čeha bi predstavljalo prvorazrednu senzaciju.

Farska ostrva inače nisu država. Autonomna su oblast pod Danskosm, baš kao i Grenland. Oblast čini 18 ostrva, na kojima prema poslednjem popisu živi 54.900 stanovnika

Zanimljivo je da je procenjeno da na ostrvima živi više od 80.000 ovaca.