Slušaj vest

Dragan Stojković Piksi je sinoć podneo ostavku na mesto selektora Srbije, posle poraza u Leskovcu od Albanije 0:1 u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo.

Piksi je tako posle četiri i po godine napustio kormilo reprezentacije, iako još uvek postoje šanse za plasman na Mundijal.

Piksi je reprezentaciju zvanično preuzeo u martu 2021. godine, nedugo pošto je naš nacionalni tim posle penal-serije poražen od Škotske na ''Marakani'' u finalu baraža za plasman na Evropsko prvenstvo. ''Orlove'' je u to vreme sa klupe vodio Ljubiša Tumbaković, a iz današnje perspektive je zanimljivo podsetiti se kako je Stojković tada komentarisao neuspeh svog prethodnika.

1/14 Vidi galeriju Dragan Stojković na meču Srbija - Albanija Foto: Nemanja Nikolić

''Ne mogu neki igrači u glavnoj utakmici koja je 'biti il' ne biti' da ti budu najgori. Pa, to je nemoguće! Mora u poluvremenu da se reši taj problem. A imali smo taj slučaj u ovoj poslednjoj utakmici. Ja sam to u šali rekao da smo mi medicinski fenomeni, koje treba lepo staviti pod skener, da vidimo šta je to u našim glavama, da mi u toj jednoj utakmici ne napravimo uspeh, obradujemo naciju i odemo na EP.

Nije bitno samo igrati na Evropskom prvenstvu, već je tu i finansijski aspekt, Savez kasnije sa tim novcem može da ulaže u mnogo akcija kada su mladi u pitanju. Pa imidž... Mnogo je lepo biti na vrhu. Ako možeš da izabereš, budi na vrhu, nemoj da budeš na dnu dole. Nikada. Očigledno nam se dešava da idemo dole, da nam se mnogo sviđa dole. Hoću da budem gore. Pobednik sam bio od rođenja, takav ću i ostati dok god budem u sportu'', rekao je Stojković gostujući u ''Uranku'' na K1 televiziji, uz onu čuvenu poruku da ''moramo svi da ga želimo'' kako bi došao na mesto selektora.

Takođe, treba podsetiti da je Stojković tada samouvereno poručio i da će ako preuzme selektorsku funkciju odvesti naš tim na Svetsko prvenstvo u Kataru, u čemu je uspeo, baš kao i dve godine kasnije na Evropsko prvenstvo.