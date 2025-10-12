Slušaj vest

Reprezentacija Hrvatske savladala je u Varaždinu selekciju Gibraltara rezultatom 3:0 i tako načinila ključni korak ka direktnom plasmanu na Svetsko prvenstvo.

Selektor domaće ekipe Zlatko Dalić odlučio je da na teren pošalje kombinovani tim koji je poveo u 30. minutu golom Tonija Fruka.

Dobro su se držali gosti čiji je golman Hanskins uspeo čak i da odbrani penal Majeru, ali sve je bilo rešeno posle pogotka Luke Sučića u 78. minutu susreta. Konačan rezultat postavio je Martin Erlić u poslednjim trenucima meča.

Hrvatska se nalazi na korak do plasmana na Svetsko prvenstvo, pošto na prvom mestu Grupe L ima 16 bodova, uz utakmicu manje i gol-razliku 20:1.

Drugoplasirana Češka ima 13 bodova, Farska ostrva na trećoj poziciji imaju bod manje, Crna Gora na četvrtoj poziciji ima šest bodova, dok je Gibraltar poslednji, bez bodova.

Fudbaleri Danske ostvarili su izuzetno važnu pobedu protiv Grčke koju su porazili u Kopenhagenu sa 3:1 i tako se izjednačili sa Škotskom na vrhu kvalifikacione grupe koja takođe ima 10 bodova.

Ovim porazom, srpski stručnjak na klupi “Helena” Ivan Jovanović izgubio je i matematičku šansu da se nađe na Mundijalu, a ishod meča rešen je praktično već posle prvog poluvremena.

Odbranu rivala načeo je Rasmus Hojlund u 21. minutu, da bi Joakim Andersen u 40. i Mikel Damsgard minut kasnije doveli svoj tim nadomak pobede.

Grčka je uspela da smanji zaostatak u 63. preko Hristosa Ciolisa, međutim više od toga nije mogla.

Danska i Škotska imaju po 10 bodova na vrhu Grupe C, Grčka na trećoj poziciji ima tri boda, dok je Belorusija bez bodova na poslednjem, četvrtom mestu.

U narednom kolu, 15. novembra, Danska dočekuje Belorusiju, dok Grčka dočekuje Škotsku.

Poljska je u Kaunasu pobedila Litvaniju sa 2:0, u utakmici sedmog kola Grupe G.

Goste je u vođstvo doveo Sebastijan Šimanski u 15. minutu, a rezultat je u 64. minutu povećao napadač Barselone Robert Levandovski.

Holandija na prvom mestu ima 16 bodova, drugoplasirana Poljska ima tri boda manje (šest odigranih utakmica), Finska ima 10 bodova na trećoj poziciji, Litvanija je četvrta sa tri boda, a Malta na poslednjem, petom mestu, ima dva boda.

Poljska naredni meč igra na svom terenu protiv Holandije