Reprezentacija Srbije dobiće uskoro novog selektora, a sama trka ko će na klupu "orlova" postala je izuzetno zanimljiva. Kandidati se smenjuju kao na traci, a posle "već viđenog" Paunovića kao i Vladana Milojevića, imamo i preokret u celoj priči.

Kako Kurir saznaje iz dobro obaveštenih izvora pomenuta dva kandidata nisu blizu klupe reprezentacije. Posebno se to odnosi na Paunovića. Ni Vladan Milojević nije više na vrhu liste (kao ni Slaviša Jokanović), već se izdvajaju tri nova imena.

Naime - Miloš Milojević (za mnoge iznenađenje), Žarko Lazetić kao i Dejan Stanković, novi su kandidati za užarenu klupu. 

Kako se tu ko kotira?

Prvi favorit je Dejan Stanković, ali daleko od toga da je izvesno da će trener Spartaka preuzeti kormilo "orlova". Mnogo je tu peripetija, ali ništa što nije rešivo. Šanse bi rapidno porasle, posebno u slučaju da se završi saradnja Stankovića i Spartaka.

Dejan Stanković sa sinom Foto: Vladimir Astapkovich / Sputnik / Profimedia

Žarko Lazetić - trener Makabija nije do sada bio pominjan u trci, ali i njegovi izgledi postoje. I nisu opšte mali. Fudbal koji forsira ima dosta simpatija ljudi koji donose odluke u FSS, pa su i njegove šanse solidne.

Žarko Lazetić Foto: Mats Torbergsen / AFP / Profimedia, Starsport©

Na kraju, možda je i iznenađanje, treće ime na spisku - Miloš Milojević. Predvodnik mlade garde trenera i neko pred kim je velika budućnost. Videćemo da li će već sada dobiti šansu na klupi "orlova".

Miloš Milojević Foto: Al Wasl Instagram, Www.crvenazvezdafk.com

Kada stiže selektor?

Odluka će biti doneta već u petak na sednici IO FSS. Bio bi krajnje neozbiljno da mečeve u novembru dočekamo sa vd. selektorom ili bez nekog dugoročnog rešenja.

Kraj meča Srbija Albanija, bez incidenata Izvor: MONDO/Dušan Ninković