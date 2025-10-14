Slušaj vest

Orlovi sada imaju utakmicu manje i četiri boda manje od Albanije koja je na drugom mestu.

Srbiju čekaju gostovanja Andori i Engleskoj i utakmica protiv Letonije na domaćem terenu, dok će Albanija uz gostovanje Andori biti domaćin Engleskoj.

Dakle, situacija nikako nije dobra.

Do večeras je postojala još jedna šansa, da ukoliko naša selekcija ne obezbedi drugo mesto u grupi K, do baraža dođe preko Lige nacija. Međutim i to je propala priča za Srbiju.

1/48 Vidi galeriju Srbija - Albanija Foto: Nemanja Nikolić

U baražu za Mundijal će igrati 16 ekipa - 12 drugoplasiranih iz kvalifikacija i još četiri iz Lige nacija koja je odigrana u 2025. godini.

Kada je reč o ekipama koje će iz Lige nacija dobiti novu šansu da se nađu na Mundijalu, prednost imaju pobednici grupa iz sve četiri divizije (A, B, C, D).

Ukoliko od ukupno 14 grupa prvoplasirani timovi ne popune četiri mesta u baražu, odnosno ti timovi obezbede Mundijal ili baraž preko kvalifikacija, gleda se učinak ostalih ekipa u Ligi nacija i zbog toga je za Orlove i te kako bilo važno šta će da se dešava do kraja kvalifikacija. Poznato je da će iz Lige nacija u baraž ići San Marino i Moldavija, kao prvoplasirane ekipe iz grupa u D Ligi nacija, a treće mesto će najverovatnije pripasti Velsu ili Severnoj Makedoniji koji su u istoj kvalifikacionoj grupi, a odlične su šanse da će jedna od te dve ekipe, ili obe biti među najbolje dve na tabeli.

Dakle, ostalo je još jedno mesto za Ligu nacija, ali je ono sada definitivno nedostupno, pa ostaje scenario u kojem Srbija završava na drugom mestu u grupi. Šansa će i dalje postojati, ali neće biti velika.

Da bi Srbija imala mesto u baražu za Mundijal preko Lige nacija, potrebno je bilo da se ostvare tri od sledeća četiri scenarija:

Da Rumunija bude u dve najbolje ekipe svoje grupe. Rumunija je trenutno treća u svojoj grupi sa 10 bodova, tri manje od Bosne i Hercegovine i pet manje od Austrije. Do kraja kvalifikacija Rumunija će igrati ključnu utakmicu protiv Bosne i Hercegovine u gostima i protiv San Marina kod kuće. Da Švedska bude u dve najbolje reprezentacije svoje grupe. Šveđani su porazom od tzv. Kosova zacementirani na poslednjem, četvrtom mestu u svojoj grupi sa jednim bodom iz četiri utakmice i ne mogu da dostignu drugo mesto. Švajcarska je prva sa devet, a Slovenija treća sa dva boda. Da Severna Irska bude u dve najbolje reprezentacije. Severna Irska je trenutno treća sa šest bodova, iza Nemačke i Slovačke, koje imaju po devet bodova, dok je Luksemburg poslednji bez osvojenog boda. Da Belgija ne bude u dve najbolje reprezentacije. Belgija je pobedom u Velsu praktično osigurana jedno od dva mesta. Prva je sa 14 bodova, jednim više u odnosu na Severnu Makedoniju, uz meč manje. Vels ima 10 bodova.