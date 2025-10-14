Slušaj vest

Rafael Leao, fudbaler Milana, poslat je kući usred pauze za reprezentacije.

Nakon utakmice Portugala protiv Republike Irske, a pre meča protiv Mađarske, brzonogi fudbaler je napustio nacionalni tim odlukom selektora Roberta Martineza koji je nezadovoljan fizičkom pripremom fudbalera.

Rafael Leao je na samom startu sezone, već u prvoj utakmici, doživeo povredu.

U Kupu Italije protiv Barija je postigao gol u 11. minutu, a u 17. je morao da napusti teren.

Propustio je narednih pet utakmica, a onda se vratio u 5. kolu Serije A i protiv Napolija odigrao 22 minuta. Igrao je i protiv Juventusa (28) minuta, a onda dobio poziv reprezentacije.

Protiv Republike Irske je igrao od 61. minuta, a nakon toga je selektor odlučio da ga pošalje nazad u Milano.

