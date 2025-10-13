Slušaj vest

Poznata influenserka iz Albanije, Đulijana Nura, koja je ranije izazvala buru u javnosti najavom da će se u Leskovcu pojaviti sa zastavom terorističke OVK, otkrila je da nije uspela da uđe u Srbiju jer je za njom raspisan nalog za hapšenje.

Nakon što su je albanski navijači upitali zašto nije ispunila svoje obećanje i prisustvovala utakmici Srbija – Albanija, Nura je na Instagramu napisala:

- Srbija je izdala naloge za hapšenje za mene i još tri osobe, jer moj uticaj iz zatvora nikome ne bi išao u prilog (osim Srbima) - napisala je Nura.

Screenshot 2025-10-13 125848.jpg
Foto: Screenshot / Instagram

- Svojim radom u medijima postala sam još veći faktor na Balkanu - naglasila je albanska influenserka.

Podsetimo, Nura je u gostujući na jednoj televiziji u Prištini dala obećanje da će ući na utakmicu u Leskovcu, i to sa zastavom zločinačke OVK.

Srbija - Albanija Foto: Nemanja Nikolić

Nura je u emisiji "Favorit" rekla da je nabavila ulaznicu za utakmicu.

"Imam finski pasoš", rekla je ona.

Kraj meča Srbija Albanija, bez incidenata Izvor: MONDO/Dušan Ninković