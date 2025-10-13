Slušaj vest

Trenutno čitavu fudbalsku Srbije interesuje ko će Dragana Stojkovića zameniti na klupi fudbalske reprezentacije. Kandidata ima mnogo, a u centru pažnje posle poraza od Albanije našao se Veljko Paunović.

Prednost je ta što je Paunović trenutno bez angažmana posle otkaza u Ovijedu, a ljudi iz Fudbalskog saveza Srbije su već stupili u kontakt sa 48-godišnjim trenerom, pišu španski mediji.

Ipak, Veljko ima jednu molbu za čelnike FSS, a to je da dobije malo vremena nakon šokantnog otkaza u Španiji:

"Stupili su u kontakt s njim, ali ideja Veljka Paunovića je da u ovom trenutku polako 'svari' sve što se dogodilo poslednjih dana u Ovijedu", stoji u tekstu portala "La Nueva España" i dodaje se:

"U Srbiji ga vrlo dobro poznaju, prate ga još od Svetskog prvenstva za igrače do 20 godina i cene posao koji je uradio u Ovijedu i drugim klubovima. Ali Veljko Paunović želi da se odmori od svega što se desilo i da dobro razmisli da li je sada vreme da ipak preuzme tako odgovornu funkciju. Čast mu je što misle na njega, ali hoće dobro sve da proceni", sada je srpski stručnjak na potezu.

Podsetimo, FSS je prihvatio ostavku selektora Dragana Stojkovića Piksija, pa će reprezentacija bez dosadašnjeg selektora igrati protiv Andore.

Iako je prvobitno najavljeno da će ekipu voditi njegov prvi asistent Goran Đorović, to se neće desiti, pošto su sa Piksijem reprezentaciju napustili i njegovi najbliži saradnici.

Doneta je odluka da tim na predstojećoj utakmici predvodi Zoran Bata Mirković, aktuelni selektor naše mlade reprezentacije. Reč je o privremenom rešenju dok ne bude imenovan novi selektor.