Orlovi večeras gostuju Andori.
OVO MORAMO DA DOBIJEMO, A ONDA DA SE NADAMO ČUDU! Posle šokantnog poraza od Albanije, Orlovi gostuju Andori - evo gde možete da gledate večerašnju utakmicu!
Porazom od Albanije (0:1) u meču kvalifikacione grupe K za Svetsko prvenstvo 2026 Srbija je šanse za drugo mesto i plasman u baraž svela u domen teorije.
Večeras je pred našim fudbalerima novi meč u kvalifikacijama, a protivnik je selekcija Andore.
Nakon ostavke Dragana Stojkovića Piksija, doneta je odluka da tim na predstojećoj utakmici predvodi Zoran Bata Mirković, aktuelni selektor naše mlade reprezentacije. Reč je o privremenom rešenju dok ne bude imenovan novi selektor.
Meč je na programu od 20.45, a televizijski prenos obezbeđen je na kanalima RTS 1 i Arena Sport Premium 1, dok tekstualni prenos možete pratiti putem lajv-bloga na sajtu Kurira.
