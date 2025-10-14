Slušaj vest

Porazom od Albanije (0:1) u meču kvalifikacione grupe K za Svetsko prvenstvo 2026 Srbija je šanse za drugo mesto i plasman u baraž svela u domen teorije.

Večeras je pred našim fudbalerima novi meč u kvalifikacijama, a protivnik je selekcija Andore.

Nakon ostavke Dragana Stojkovića Piksija, doneta je odluka da tim na predstojećoj utakmici predvodi Zoran Bata Mirković, aktuelni selektor naše mlade reprezentacije. Reč je o privremenom rešenju dok ne bude imenovan novi selektor.

Srbija - Albanija Foto: Nemanja Nikolić

Meč je na programu od 20.45, a televizijski prenos obezbeđen je na kanalima RTS 1 i Arena Sport Premium 1, dok tekstualni prenos možete pratiti putem lajv-bloga na sajtu Kurira.

Kraj meča Srbija Albanija, bez incidenata Izvor: MONDO/Dušan Ninković