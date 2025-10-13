Slušaj vest

Promena u stručnom štabu Crvene zvezde je i zvanično potvrđena. Na sajtu kluba nema više fotografija Vujadina Savića koji je od ove nedelje nije više deo Milojevićevog tima.

Razlozi zbog koji je došlo do rastanka Savića i crveno-belih su privatne prirode i tiču se nekadašnjeg fudbalera.

Evo kako je izgledao stručni štab do danas:

FK Crvena zvezda stručni štab sa Savićem Foto: Fk Crvena Zvezda

Ovo je novi fotografija stručnog štaba crveno-belih:

Novi stručni štab Zvezde Foto: Fk Crvena Zvezda

Rastanak

Podsećamo, Vujadin Savić je odmah po završetku karijere počeo trenersku i postao je prvo deo stručnog štaba Miloša Milojevića, da bi potom sarađivao i sa Barakom Baharom i Vladanom Milojevićem.

Videćemo gde će nekadašnjeg fudbalera dalje da odvede trenerski put, ali je njegova priča na Marakani u ovom mandatu završena.

