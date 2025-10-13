Srpski prvak je izvršio promene na zvaničnom sajtu i uklonio fotografije pomoćnika Vladana Milojevića.
Fudbal
CRVENA ZVEZDA UKLONILA SLIKE VUJADINA SAVIĆA! Zvanična potvrda rastanka srpskog prvaka sa pomoćnim trenerom
Slušaj vest
Promena u stručnom štabu Crvene zvezde je i zvanično potvrđena. Na sajtu kluba nema više fotografija Vujadina Savića koji je od ove nedelje nije više deo Milojevićevog tima.
Razlozi zbog koji je došlo do rastanka Savića i crveno-belih su privatne prirode i tiču se nekadašnjeg fudbalera.
Evo kako je izgledao stručni štab do danas:
FK Crvena zvezda stručni štab sa Savićem Foto: Fk Crvena Zvezda
Ovo je novi fotografija stručnog štaba crveno-belih:
Novi stručni štab Zvezde Foto: Fk Crvena Zvezda
Rastanak
Podsećamo, Vujadin Savić je odmah po završetku karijere počeo trenersku i postao je prvo deo stručnog štaba Miloša Milojevića, da bi potom sarađivao i sa Barakom Baharom i Vladanom Milojevićem.
Videćemo gde će nekadašnjeg fudbalera dalje da odvede trenerski put, ali je njegova priča na Marakani u ovom mandatu završena.
Vujadin Savić Foto: Www.crvenazvezdafk.com, Instagram, Printscreen
Vidi galeriju
Reaguj
Komentariši