Slušaj vest

Promena u stručnom štabu Crvene zvezde je i zvanično potvrđena. Na sajtu kluba nema više fotografija Vujadina Savića koji je od ove nedelje nije više deo Milojevićevog tima

Razlozi zbog koji je došlo do rastanka Savića i crveno-belih su privatne prirode i tiču se nekadašnjeg fudbalera.

Evo kako je izgledao stručni štab do danas:

Stručni štab Zvezde
FK Crvena zvezda stručni štab sa Savićem Foto: Fk Crvena Zvezda

Ovo je novi fotografija stručnog štaba crveno-belih:

FK Crvena zvezda
Novi stručni štab Zvezde Foto: Fk Crvena Zvezda

Rastanak 

Podsećamo, Vujadin Savić je odmah po završetku karijere počeo trenersku i postao je prvo deo stručnog štaba Miloša Milojevića, da bi potom sarađivao i sa Barakom Baharom i Vladanom Milojevićem.

Videćemo gde će nekadašnjeg fudbalera dalje da odvede trenerski put, ali je njegova priča na Marakani u ovom mandatu završena.

Vujadin Savić Foto: Www.crvenazvezdafk.com, Instagram, Printscreen

Ne propustiteFudbalCRVENA ZVEZDA SE RAZIŠLA SA VUJADINOM SAVIĆEM: Klub sa Marakane doneo hitnu odluku!
vujadin2.jpg
Fudbal"NAREDNI SELEKTOR NE SME DA BUDE IZ ZVEZDE" Rade Bogdanović nikad oštriji! Njegove reči odjekuju Srbijom posle poraza od Albanije, otkrio šta je rekao Radujku!
Rade Bogdanović.jpg
FudbalU ŠTURMU KOSE NA SRPSKI NAČIN: Urnebesan video Zvezdinog rivala nasmejao celu Srbiju! "Ljudi, ko vama vodi društvene mreže"? (VIDEO)
Šturm
FudbalOGLASILA SE CRVENA ZVEZDA NAKON NAPADA NA MILKU FORCAN: Evo šta poručuju sa Marakane posle neprimernog vređanja Dejana Anđusa!
Milka Forcan
FudbalOBJAVLJEN TAČAN DATUM I TERMIN SAHRANE MILOŠA MIŠE MARINKOVIĆA: Legenda Crvene zvezde preminula u 89. godini.
Miloš Marinković nekadašnji funkcioner FK Crvena zvezda
FudbalZVEZDIN ŠTIT U EVROPI: Crveno-bele ove godine u međunarodnim takmičenjima predstavlja 17 klubova
09102025-Zvezdin-stit-u-Evropi-17-scaled.jpeg

Vasilije Kostov gol Portou Izvor: Arena 1 Premium