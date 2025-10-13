Slušaj vest

Izabranici selektora Igora Matića ovom utakmicom završili su sa pripremama za kvalifikacije za Evropsko prvenstvo 2026, koje ih očekuju u novembru.

Gosti su poveli u ranoj fazi meča preko Salikova. Igralo se otvoreno na obe strane terena, mogla je kadetska selekcija i do poravnanja rezultata, međutim Rusi su uspeli da u 26. minutu igre preko Iudina dupliraju prednost.

U drugom delu, Srbija je pokušala da se vrati u meč i relativno brzim golom Zdjelarića u 54. minutu smanjila prednost Rusije na 1:2, međutim dalje promene rezultata nije bilo uprkos ofanzivnijem izdanju selekcije koju sa klupe predvodi selektor Igor Matić.

”Orliće” u novembru očekuje start prvog kruga kvalifikacija za Evropsko prvenstvo, kada će u okviru mini-turnira dočekati selekcije Turske, Bosne i Hercegovine i Malte.