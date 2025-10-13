Slušaj vest

Neuspeh Srbije na meču protiv Albanije u Leskovcu i verovatni oproštaj od plasmana na Svetsko prvenstvo prvi je platio selektor Dragan Stojković Piksi.

1/8 Vidi galeriju Dragan Stojković Piksi Foto: Nemanja Nikolić

I dok se čeka izbor novog selektora, javnost u Srbiji, ali i okruženju, analizira se krah u kvalifikacijama.

Tako je svoju analizu ponudio Andro Polić, novinar Jutarnjeg lista iz Hrvatske.

U tekstu naslovljenom "Orlovima nedostaje ‘Dalićeva formula‘! Piksi je samo vrh ledenog brega, srpski fudbal ima dubljih problema", autor ističe da Srbija ima glomaznu ligu s manjkom neizvesnosti po pitanju borbe za titulu, nema kontinuitet kada su u pitanju selektori, kao i dobru hemiju unutar reprezentacije.

Podsetimo, srpski fudbalski savez krenuo je sa ozbiljnim reformama, kada je na mesto generalnog sekretara imenovan Branko Radujko.

"Prvi rang srpskog fudbala trenutno je satkan od 16 klubova, od iduće sezone biće dva manje, a ne tako davno, pre samo četiri godine, u prvoj je ligi igralo - 20 klubova. Dok je, recimo, Francuska pre tri godine smanjila prvi rang na 18 klubova, a Nemačka odavno funkcioniše prema takvom principu, u susedstvu su se vodili taktikom - što više, to bolje. Međutim, to ne ide tako. Kroz domaću bi ligu, zapravo, trebalo da bude postavljena baza za razvoj, a iako se s istom glavoboljom, doduše, muče i drugi savezi, dovoljno je zbrojati bodovnu prednost s kojom je Crvena zvezda u prethodne tri sezone odjurila do naslova. Suma se penje do ukupno 67 bodova, ili, u prevodu, 22,3 boda viška u proseku na kraju tri zadnje sezone, što prvenstvenu kampanju i pre prvog kola pretvara u jednosmernu ulicu, s opipljivim manjkom kompetitivnosti i atraktivnosti".

Hrvatska je poslednjih godina postala jedna od najneizvesnijih liga u Evropi, sa najmanje tri ekipe koje su ravnopravno konkurisale za trofej. Tako je prošle godine Rijeka osvojila titulu u prvenstvu u kojem su uoči poslednjeg kola tri ekipe pretendovale na prvo mesto. Riječani su imali isti broj bodova kao Dinamo, dok je Hajduk imao samo dva manje. U tekućem prvenstvu Dinamo i Hajduk dele prvo mesto sa po 19 bodova.

Jedan od nedostataka srpskog reprezentativnog fudbala je i nepostojanje kontinuiteta u radu selektora. Autor ističe da je selektor Zlatko Dalić upisao 101. utakmicu na klupi Hrvatske, a da je Srbija promenila sedam selektora koji zajedno imaju 123 utakmice.

"Navika navijača prema zalasku u jednu ili drugu krajnost (čitaj: depresiju ili euforiju), nadalje, često je lansirala pritisak na leđa reprezentativaca, koji bi, pak, bili u još nemirnijim vodama ako bi se srpski fudbal upoređivao s na primer hrvatskim. Zlatko Dalić, poređenja radi, u nedelju je vodio 101. utakmicu "vatrenih", a zbrojimo li mandate prethodnih sedam selektora (!) Srbije, zajednički su odradili 123 utakmice. Dakle, manjak kontinuiteta - koji je i posledica mršavih rezultata - ali i, uopšteno, izostanak konkretnije strategije i plana rada, odveo je Srbiju prema trećem mestu grupe kvalifikacija za Svetsko prvenstvo"...

Polić nastavlja:

"Reprezentacije su, ujedno, specifične po načinu rada, znatno drugačijem od klupskih navika. U kratkim ciklusima, kada se na okupljanju pronađe 20+ igrača iz različitih fudbalskih filozofija s klupskih adresa, malo je vremena za uigravanje i taktičke finese, zbog čega naglasak neretko treba da bude na psihologiji. Na duhu, atmosferi, sinergiji. Sve ono što, naoko, nedostaje srpskoj reprezentaciji. Ta je teorija i formula #porodice, pak, Zlatka Dalića i "vatrene" odvela do istorijskih dostignuća u zadnjih osam godina", zaključuje autor u tekstu objavljenom na sajtu Jutanjeg.