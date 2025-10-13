Slušaj vest

Fudbaler Arsenala Martin Odegard zbog povrede kolena koju je zadobio početkom meseca odsustvovaće sa terena do polovine novembra, preneli su danas engleski mediji.Norveški vezista povredio je unutrašnji bočni (MCL) ligament u pobedi nad Vest Hemom 4. oktobra, nakon čega je morao da napusti igru još u prvom poluvremenu.

1/3 Vidi galeriju Martin Odegard Foto: EPA/TOLGA AKMEN, Printscreen, AP

Arsenal je dan kasnije potvrdio da će Odegard propustiti aktuelni reprezentativni ciklus, ali tada nije saopšten precizan rok njegovog oporavka. Prema najnovijim informacijama, 26-godišnji fudbaler biće van stroja sve do završetka sledećeg međunarodnog prozora sredinom novembra, prenosi Bi Bi Si.

To znači da će Odegard propustiti premijerligaške utakmice protiv Fulama, Kristal Palasa, Barnlija i Sanderlenda, kao i duele Lige šampiona protiv Atletiko Madrida i Slavije iz Praga.