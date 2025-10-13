Povratak miljenika "Delija"!
TU JE - PRED VRATIMA! Vladan Milojević i Zvezda dobijaju ogromno pojačanje, crveno-beli ga već najavili!
FK Crvena zvezda objavila je sjajne vesti!
Naime, iskusni vezista Rade Krunić, ponovo će biti na raspolaganju Vladanu Milojeviću.
Rade Krunić Foto: Www.crvenazvezdafk.com
Iskusni vezista, koji je krajem avgusta utakmicu u Limasolu protiv Pafosa igrao pod injekcijama za bolove, već više od mesec i po dana nalazio se van stroja.
Ipak, pauzi je došao kraj, a Zvezda je na svom zvaničnom Tviter nalogu objavila da se Krunić vratio!
Biće nekadašnji vezista Milana od velike pomoći Zvezdi u gostovanju Bragi - u trećem kolu Lige Evrope (23. oktobra od 18.45).
