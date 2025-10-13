Slušaj vest

Fudbaleri Zelenortskih Ostrva savladali su Esvatini sa 3:0 i plasirali se na Mundijal 2026. godine.

Ova reprezentacija će po prvi put u istoriji učestvovati na Svetskom prvenstvu i postala je površinski najmanja nacija koja će učestvovati na Mundijalu.

Bez problema su Zelenortska Ostrva potvrdili ulogu favorita na ovom meču i pred krcatim tribinama obezbedili kartu za ovo takmičenje.

Golove u trijumfu postigli su Roča Livramento, Semedo i Stopira.

