ISTORIJA JE ISPISANA! Zelenortska ostrva po prvi put na Svetskom prvenstvu! Pakuje kofere za Ameriku 2026. godine! (VIDEO)
Fudbaleri Zelenortskih Ostrva savladali su Esvatini sa 3:0 i plasirali se na Mundijal 2026. godine.
Ova reprezentacija će po prvi put u istoriji učestvovati na Svetskom prvenstvu i postala je površinski najmanja nacija koja će učestvovati na Mundijalu.
Bez problema su Zelenortska Ostrva potvrdili ulogu favorita na ovom meču i pred krcatim tribinama obezbedili kartu za ovo takmičenje.
Golove u trijumfu postigli su Roča Livramento, Semedo i Stopira.
