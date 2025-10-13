Slušaj vest

Nemačka policija potvrdila je danas da je nedavno primila dve prijave u vezi sa navodnim slučajevima seksualnog nasilja koji se odnose na bivšeg zaposlenog fudbalskog kluba Borusija Dortmund, a koji datiraju od pre nekoliko decenija.

Portparol policije u gradu Hagen, nedaleko od Dortmunda, izjavio je za AFP da su "pre nekoliko dana podnete dve prijave" koje se odnose na događaje "od pre izvesnog vremena", potvrdivši informaciju koju je prethodno objavio list Bild.

Policija, međutim, nije iznela detalje o identitetu osumnjičenog, niti o uzrastu i statusu navodnih žrtava u vreme kada su se incidenti dogodili.

Fudbalski klub Borusija Dortmund saopštio je za AFP da je angažovao eksternu revizorsku firmu kako bi sprovela istragu, nakon što je klub putem posebne platforme primio prijave o navodnim zloupotrebama.

U saopštenju objavljenom početkom oktobra, nakon članka Bilda koji je otkrio slučaj, Dortmund je naveo da je prvi signal o neprimerenom ponašanju bivšeg zaposlenog dobio još 2010. godine, reč je bila o "pokušajima približavanja" jednom tada punoletnom igraču iz 1990-ih, koji tada nije podneo zvaničnu prijavu.

Godine 2023. klub je dobio novu prijavu protiv istog zaposlenog, koja se takođe odnosila na događaje od pre više decenija. Nakon toga je ugovor sa osumnjičenim raskinut, iako je on negirao optužbe, navodi se u saopštenju.

Prema navodima Bilda, u pitanju je bivši trener Borusije Dortmund, koji je navodno seksualno zlostavljao igrače i navijače koji su u to vreme bili maloletni.