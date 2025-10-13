Slušaj vest

Predsednik FK Partizan Rasim Ljajić uputio je pismo sa molbom Kabinetu predsednika Republike Srbije Aleksandra Vučića u vezi sa predstojećim UEFA monitoringom, čiji je rok 15. oktobar 2025.

Crno-beli su uspešno prošli monitoring u martu i julu, takođe uz pomoć države od 1.5 miliona evra. Sada je potrebno da uplate 2.5 miliona, u suprotnom postoji mogućnost da ostanu bez licence za takmičenje u Evropi.

Partizan se i ovoga puta obratio državi za pomoć, jer nema prihoda usled ispadanja iz Lige Evrope i Lige konferencije.

Ljajićevo pismo prenosimo u celosti:

"Poštovani gospodine Predsedniče,

Obraćam Vam se u ime Upravnog odbora fudbalskog kluba Partizan povodom aktuelnog tromesečnog UEFA monitoringa i nasledjenih obaveza koje je uslovilo izricanje uslova za izdavanje licence i nesmetano takmičenje.

Novi Upravni odbor FK Partizan zatekao je dug od oko 57 miliona evra. Ukupna dugovanja su na današnji dan smanjena na 42.412.545 evra, zahvaljujući prodaji igrača i sprovođenju seta sistemskih mera finansijske i organizacione konsolidacije. Ipak, usled kontinuiranog rasta operativnih troškova i nemogućnosti povećanja prihoda, finansijski teret ostaje izuzetno visok i iznosi oko 415.000 evra mesečno, što predstavlja ne smanjenje za 32,1%, u odnosu na prošlu sezonu, ali i dalje čini više od 35% planiranih godišnjih prihoda. U strukturi troškova dominiraju obaveze u bruto iznosu, koje su u velikoj meri nasledjene i odnose se na dugovanja prema državi.

Imajući u vidu kontinuitet, nasledjeni problemi iz prošlosti i naše objektivno nastojanje da obezbedimo stabilno funkcionisanje, u oktobru smo otpočeli novi ciklus razgovora sa predstavnicima državnih institucija i nadležnih organa, kako bi se, u skladu sa zakonom, naša obaveza prema državi reprogramirala i stavila pod kontrolu. U tom kontekstu, molimo za podršku države u vidu garancije ili potvrde o razumevanju trenutne situacije kluba, koja bi bila dostavljena UEFA monitoring telu do 13. oktobra 2025. godine, čime bi se omogućilo dobijanje neophodne licence za dalje takmičenje i izbegle potencijalne sankcije.

Inicijativa koju Vam dostavljamo ne podrazumeva novčanu podršku Vaše institucije, već isključivo razumevanje, podršku u komunikaciji i potvrdu našeg nastojanja da se sve obaveze prema državi izmire u skladu sa zakonom i realnim mogućnostima kluba.

Kao klub sa najviše državnih sportista i dugom tradicijom javnog rada, Partizan će i ubuduće biti transparentan i odgovoran izvršilac obaveza. Porodica Partizana očekuje razumevanje i podršku države za nastavak sportskih uspeha i rešavanje nasleđenih problema."

FK Partizan pisao Aleksandru Vučiću Foto: FK Partizan