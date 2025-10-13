"Lično mislim da je imao opciju... Da kaže da će otići u decembru. Šta god da se desi, ja ga tada ne bih napao. Nema šanse. On je begunac ceo život. Da li je pobegao iz Saveza 2004. godine, kada je Dejo bio selektor? Otišao u Zvezdu? Da li je pobegao iz Zvezde, iz fudbalskog kluba? Ja sam ga dočekao u Dorjanu. Došao je tamo da polaže za profi licencu. Sve svoje polaznike FSS vodio na Dorjansko jezero da polažu. Eto, ja kažem zašto je struka takva. Vodili su neobrazovani, koji su raspadom SFRJ došli na vodeće pozicije srpskog fudbala, a nisu bili niko i ništa. Da ne nabrajam sve u Fudbalskom savezu Srbije. Sad kažem da je trebalo da ostane sa decom do kraja, iako svi znaju da je trebalo da ode. Piksiju kažu odlazi i on kao ode? Smatram da je trebalo da ostane bez obzira na skandiranje. On je mogao da drži konferenciju i da kaže kako će otići u decembru", zaključio je nekadašnji fudbaler.