Fudbaleri Severne Makedonije remizirali su sa Kazahstanom 1:1 u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo 2026. godine.

Izabranici Blagoja Milevskog su mogli trijumfom da pobegnu Velsu na pet bodova, uz utakmicu više, i da im igra remi na tom gostovanju, pod uslovom da ostrvska selekcija savlada upravo Kazahstan u sledećem kolu.

Uspeo je Kazahstan da dođe do prednosti preko Karamana, a Severna Makedonija je došla do izjednačenja u 74. minutu zahvaljujući Bardiju.

Ipak, nisu naše komšije uspele da u završnici dođu do preokreta i sva tri boda.

Rezultati kvalifikacija za Svetsko prvenstvo - ponedeljak:

Island - Francuska 2:2

Severna Makedonija - Kazahstan 1:1

Severna Irska - Nemačka 0:1

Slovačka - Luksemburg 2:0

Slovenija - Švajcarska 0:0

Ukrajina - Azerbejdžan 2:1

Vels - Belgija 2:4

