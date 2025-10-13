Kazahstan odoleo - 1:1.
SEVERNA MAKEDONIJA PROSULA REMI PROTIV BELGIJE: Nisu uspeli da pobede Kazahstan i iskoriste zicer za plasman na Mundijal!
Fudbaleri Severne Makedonije remizirali su sa Kazahstanom 1:1 u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo 2026. godine.
Izabranici Blagoja Milevskog su mogli trijumfom da pobegnu Velsu na pet bodova, uz utakmicu više, i da im igra remi na tom gostovanju, pod uslovom da ostrvska selekcija savlada upravo Kazahstan u sledećem kolu.
Uspeo je Kazahstan da dođe do prednosti preko Karamana, a Severna Makedonija je došla do izjednačenja u 74. minutu zahvaljujući Bardiju.
Ipak, nisu naše komšije uspele da u završnici dođu do preokreta i sva tri boda.
Rezultati kvalifikacija za Svetsko prvenstvo - ponedeljak:
Island - Francuska 2:2
Severna Makedonija - Kazahstan 1:1
Severna Irska - Nemačka 0:1
Slovačka - Luksemburg 2:0
Slovenija - Švajcarska 0:0
Ukrajina - Azerbejdžan 2:1
Vels - Belgija 2:4
